أمازون ومايكروسوفت تضخان استثمارات ضخمة بالهند تركز على الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة أمازون الأميركية للتجارة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء أنها ستضاعف استثماراتها تقريبا في الهند، في مسعى لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البلد الأكثر سكانا في العالم.

وأعلنت عدة شركات عالمية عن استثمارات كبيرة هذا العام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد خامس أكبر قوة اقتصادية ويتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون شخص.

وأفادت الشركة الأميركية في بيان بأن "أمازون أعلنت عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في جميع أعمالها التجارية في الهند حتى عام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار استثمرتها في البلاد حتى الآن".

وأضافت أن "هذا الاستثمار سيركّز على توسيع الأعمال التجارية وعلى ثلاثة أسس إستراتيجية: الرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل".

وذكّرت أمازون بأنها استثمرت في بنى تحتية رقمية ومادية، بما في ذلك شبكات نقل ومراكز بيانات وبنى تحتية لعمليات الدفع الرقمية وتطوير التكنولوجيا.

وأضاف بيان الشركة أن "الاستثمار سيخلق مليون وظيفة ويرفع الصادرات التراكمية إلى 80 مليار دولار ويوصل ميزات الذكاء الاصطناعي إلى 15 مليون عمل تجاري صغير".

وقال المسؤول الكبير في أمازون، أميت أغاروال "نتطلع إلى مواصلة القيام بدور المحرّك للنمو في الهند".

مايكروسوفت

يشار إلى أن شركة مايكروسوفت تعهدت أمس الثلاثاء باستثمار 17.5 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الهند على مدار 4 سنوات، لدعم نمو القطاع الناشئ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بعد لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي إن الاستثمار سيركز على 3 محاور رئيسية هي الحجم، والمهارات، والسيادة، وهو ما يتوافق مع هدف مودي المتمثل في بناء منظومة متكاملة واسعة النطاق في البلاد للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكتب ناديلا في منشور على موقع إكس "لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت بتخصيص 17.5 مليار دولار -وهو أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا- للمساعدة في بناء البنية التحتية والمهارات والقدرات السيادية اللازمة لمستقبل الهند الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي".

تجذب الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.45 مليار نسمة، اهتماما متزايدا من قِبَل رواد الذكاء الاصطناعي كسوق ومصدر للكفاءات والبيانات، وزار المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك، داريو أمودي البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، بينما من المتوقع زيارة كل من جنسن هوانغ، رئيس شركة إنفيديا، وديميس هاسابيس، من شركة غوغل ديب مايند، خلال الأشهر المقبلة.