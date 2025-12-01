الروبية الهندية تهبط إلى مستوى قياسي

انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، بعد أن طغى استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة الأميركية على التفاؤل الناتج عن أقوى نمو اقتصادي في 6 أرباع.

وباع بنك الاحتياطي الهندي الدولار لدعم العملة عند حوالي 89.70 روبية للدولار بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، وأوضحوا أن التدخل كان بصورة متقطعة.

ساعد التدخل على تقليص الخسائر، وانخفض سعر صرف الروبية بنسبة 0.2% ليصل إلى نحو 89.6 روبية للدولار بعد أن انخفض إلى زهاء 89.8 روبية خلال اليوم.

وأثرت الخسائر على الأسهم والسندات، فقد محا مؤشر إن إس إي نيفتي 50 – NSE Nifty 50 القياسي مكاسب اليوم، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول.

وقال محلل العملات في شركة إتش دي إف سي HDFC للأوراق المالية المحدودة، ديليب بارمار إن بنك الاحتياطي الهندي ربما تدخّل لتثبيت الروبية، لكن العملة لم تنجُ من الخطر بعد.

وأضاف أن اتساع العجز التجاري واستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية هما أبرز السلبيات حتى مع قوة النمو المحلي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة الماضية أن الاقتصاد الهندي توسع بأسرع وتيرة في 6 أرباع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو البلاد في السنة المالية المقبلة إلى 6.2%، على افتراض بقاء الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة سارية المفعول.

تُعدّ الهند من بين آخر الاقتصادات الكبرى التي لم تُوقّع اتفاقية تجارية مع واشنطن بعد، وقد يكون هذا التأخير خفف من إقبال البنك المركزي على الضخ من احتياطياته من النقد الأجنبي للدفاع عن الروبية، وفقًا لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.

من المتوقع أن تنخفض قيمة الروبية بنسبة 4.5% مقابل الدولار في عام 2025

مراجعة السياسة

وقال خبير إستراتيجيات العملات الأجنبية في المجموعة، ديراج نيم: "يعود هذا إلى انفتاح بنك الاحتياطي الهندي على تقبّل ضعف الروبية، نظرًا لأن التوصل إلى اتفاق تجاري لا يزال بعيد المنال، فالموعد النهائي المتوقع سابقًا قد انقضى بالفعل، وتشير الأخبار الأخيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت".

ومن المتوقع، وفق بلومبيرغ، أن يتطلع المتداولون إلى مراجعة سياسة البنك المركزي في 5 ديسمبر/كانون الأول، للاطلاع على تعليقات المحافظ سانجاي مالهوترا حول تقبّل البنك لضعف الروبية مع اقترابها من مستوى 90 روبية للدولار.

وقال مالهوترا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن خسائر العملة ناجمة عن فجوة التضخم بين الهند والدول المتقدمة، وأضاف أن الانخفاض السنوي بنسبة 3% و3.5% أمر طبيعي بالنسبة للروبية، مضيفًا أن تركيز بنك الاحتياطي الهندي لا يزال منصبًا على احتواء التقلبات المفرطة.

ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الروبية بنسبة 4.5% مقابل الدولار في عام 2025، مما يجعلها الأسوأ أداءً في آسيا.