اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: An employee works in front of stacks of Syrian pounds at the exchange department at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
موظف يعمل أمام أكوام من الليرات السورية في قسم الصرافة بمصرف سوريا المركزي (غيتي)
Published On 1/12/2025
|
آخر تحديث: 18:47 (توقيت مكة)

حفظ

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين بصورة طفيفة في السوق السوداء، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و50 دولارا عند الشراء من 12 ألفا و10 دولارات مسجلة في التعاملات الصباحية، وإلى 12 ألفا و100 ليرة عند البيع من 12 ألفا و60 ليرة.

وفي الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و250 ليرة من 12 ألفا و100 ليرة عند الشراء، وإلى 12 ألفا و300 ليرة من 12 ألفا و200 ليرة عند البيع، وفق الأسعار المسجلة صباح اليوم.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

عامل يحمل صندوقا يحوي ليرات سورية من فئة الـ5 آلاف في مصرف سوريا المركزي (غيتي)

تطورات إيجابية

وحسب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يُعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية بشأن رفع العقوبات الدولية، بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى:

  • إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
  • تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.
  • تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعالة.
المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان