تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين بصورة طفيفة في السوق السوداء، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 12 ألفا و50 دولارا عند الشراء من 12 ألفا و10 دولارات مسجلة في التعاملات الصباحية، وإلى 12 ألفا و100 ليرة عند البيع من 12 ألفا و60 ليرة.

وفي الحسكة، تراجع سعر صرف الليرة إلى 12 ألفا و250 ليرة من 12 ألفا و100 ليرة عند الشراء، وإلى 12 ألفا و300 ليرة من 12 ألفا و200 ليرة عند البيع، وفق الأسعار المسجلة صباح اليوم.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

تطورات إيجابية

وحسب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يُعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية بشأن رفع العقوبات الدولية، بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى: