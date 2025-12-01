ضغوط حادة في بورصة تل أبيب مع تفاقم الاضطراب بقطاع التأمين

تشهد بورصة تل أبيب حالة ضعف متراكمة، إذ تراجع مؤشرا "تل أبيب 35″ و"تل أبيب 125" حتى 0.5% مع ما وصفته صحيفة كالكاليست بأنه "ثقل" واضح ناتج عن أداء قطاع التأمين.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد هبطت شركة كلال 3%، في حين محت شركة مغدال 2% من قيمتها السوقية، في صورة تؤكد هشاشة القطاع.

صفقات مضطربة

وأفادت الصحيفة بأن صندوق ألومة للاستثمار في البنية التحتية باع شركة أكسلرا مقابل 500 مليون شيكل (153.2 مليون دولار).

وترتبط "أكسلرا" بنشاط "تحت- بحري" للاتصالات عبر كابل بحري يربط إسرائيل بأوروبا، وعلى الرغم من ارتفاع السهم 16% -وبحسب تحديث لاحق وصل الارتفاع إلى 21%- فإن "كالكاليست" تشير إلى أن هذا الارتفاع ظرفي ولا يعكس قوة حقيقية، خصوصا بعد انسحاب شركة بيزك سابقا من شراء "أكسلرا" مقابل 590 مليون شيكل (181 مليون دولار) قبل شهرين ونصف.

ووفق بيانات الملكية التي أوردتها الصحيفة، تملك "ألومة" 81.6% من "أكسلرا"، في حين تملك شركة إيلون للتأمين 18.4%، كما تدير الشركة حظيرة خوادم قرب مدينة طيرة الكرمل، وتعمل ضمن منظومة ألياف ضوئية تؤكد الصحيفة هشاشتها التشغيلية.

توسع "إسرا إير" في بيئة خانقة

وأشارت "كالكاليست" إلى أن شركة الطيران إسرا إير -والتي تخضع لسيطرة رجل الأعمال رمي ليفي- ستشتري طائرتين من طراز إيرباص مقابل 80 مليون دولار.

وستدفع شركة السياحة إيستا 35 مليون دولار كمقدم مقابل تخصيص مقاعد لمدة 10 سنوات.

وتصف الصحيفة الخطوة بأنها توسع محفوف بضغط مالي شديد على القطاع، في ظل دخول شركة ويز إلى السوق المحلي.

تعيينات وانسحابات وتهديدات

وسجل تقرير "كالكاليست" سلسلة تطورات إضافية، أبرزها:

تعيين يفيت غريئاني رئيسة تنفيذية لشركة كال بعد تصديق المجالس الإدارية رغم أنها اضطرت للاستقالة من "إسرائكرت" في يوليو/تموز بعد لقاءات غير مصرح بها مع قيادات مجموعة ديليك.

شركة عومر للهندسة تتجه إلى طرح عام بقيمة 300 مليون شيكل (92 مليون دولار) مع بيع أصحاب السيطرة أسهما بقيمة 120 مليون شيكل (36.7 مليون دولار).

شركة شخون وبنيون تواجه تهديدا من حكومة إثيوبيا بحجز 14 مليون دولار من ضمانات مشروع شق طريق، وذلك بعد توقف المشروع.

اضطرابات مالية وتنظيمية تضعف ثقة المستثمرين

وأعلن صندوق مغوريت الاستثماري أنه سيبدأ توزيع أرباح شهرية مع زيادة سنوية تلقائية، وفق الآتي:

إعلان

عائد 2026: 4.8%

عائد 2027: 5.8%

عائد 2028: 7%

وقفز السهم 8% فور الإعلان، لكن كالكاليست تؤكد أن المكاسب تأتي في ظل سوق يواصل الهبوط، مما يحد من دلالتها الاقتصادية.

وكشفت "كالكاليست" أن هيئة سوق المال فرضت غرامة قدرها 200 ألف شيكل (61.3 ألف دولار) على "ميتاف" بعد شرائها أسهما في "بننسولا" دون تصريح إلزامي.

ونقلت الصحيفة قول الهيئة "المخالفة خطيرة بدرجة مضاعفة نظرا لكون "ميتاف" تسيطر على مؤسسات مالية عدة خاضعة للرقابة وتدير أموال جمهور واسع"، وهو ما يفسر -كما تشير الصحيفة- بأنه خلل مؤسسي منهجي وليس خطأ تقنيا.

نتائج ضعيفة في قطاع الفنادق

وبحسب التقرير، ارتفعت إيرادات شركة فتئال من النشاط المحلي بنسبة 17% لتبلغ 678 مليون شيكل (207.8 ملايين دولار)، لكن النمو جاء فقط بفضل المصطافين الإسرائيليين وافتتاح 12 فندقا جديدا، في حين تراجعت النتائج الخارجية بسبب قوة الشيكل.

صورة قاتمة في افتتاح الجلسة

ومع بداية التداول أفادت "كالكاليست" بأن: