بتكوين تهبط 5% إلى ما دون 90 ألف دولار

تراجعت عملة بيتكوين مجددا إلى ما دون 90 ألف دولار اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات الرقمية عام 2021، وسط تجدد العزوف عن المخاطرة الذي دفع المستثمرين إلى الإحجام عن الأسهم والأصول الرقمية.

وانخفضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 6.1% خلال التداول.

وبحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش كانت تراجعت بنحو 5% إلى 86,754 دولارا متجهة نحو أكبر تراجع يومي منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحوم بيتكوين بالقرب من أدنى مستوى في 8 أشهر عند 80,553 دولارا الذي سجلته الشهر الماضي.

وخسرت عملة بيتكوين أكثر من 18 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو/أيار 2021 عندما شهدت العملات الرقمية انهيارا واسعا.

وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في (إكس تي تي): "تميل عملة بيتكوين إلى أن تكون مؤشرا رائدا لمعنويات المخاطرة بشكل عام في الوقت الحالي، ولا يبشر تراجعها بالخير بالنسبة للأسهم في بداية هذا الشهر".

وانخفضت عملة الإيثر 6%، وهي ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد عملة بيتكوين، لتصل إلى 2840 دولارا بعد أن فقدت نحو 22% من قيمتها في نوفمبر/تشرين الثاني، في أكبر تراجع منذ هبوطها في فبراير/شباط 32%.