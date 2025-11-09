هل البيتكوين حقا النسخة الرقمية من الذهب؟

تحت هذا السؤال الذي يشغل المستثمرين حول العالم، تناول تقرير موسع نشرته وكالة بلومبيرغ المقارنة بين الذهب والبيتكوين بوصفهما أصلين يُنظر إليهما كأدوات تأمين استثماري، مؤكدا أن "الذهب لا يزال الأصل الأكثر موثوقية عندما تنهار الأسواق أو تتعرض الأنظمة المالية لهزات عميقة".

وأوضح التقرير، الذي أعده الكاتب الاقتصادي جون ستيبك، أن فكرة المقارنة بين الأصلين عادت بقوة بعد أن لامس كلٌ منهما مستويات قياسية جديدة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تجاوز سعر الذهب 4 آلاف دولار للأونصة، في حين صعدت بيتكوين فوق 100 ألف دولار للوحدة الواحدة، قبل أن يتراجع كل منهما لاحقا. ووفقا للتقرير، فإن هذا التزامن في الأداء يدفع إلى التساؤل عما إذا كان التصحيح الأخير مؤقتا أم مقدمة لمرحلة استقرار جديدة.

الذهب.. تأمين استثماري ضد تدهور العملات الورقية

واستند التقرير إلى تحليل الخبير المالي دهافال جوشي، كبير إستراتيجيي مؤسسة "بي سي إيه ريسيرش"، الذي أكد أن "الذهب هو الأصل التأميني الرئيسي في الأنظمة النقدية القائمة على العملات الورقية"، مشيرا إلى أنه يحمي الثروة من تدهور قيمة النقود في ظل قدرة البنوك المركزية على إصدارها بلا قيود. وأضاف أن "المستثمرين حول العالم ما زالوا يعتبرون الذهب وسيلة حفظ الثروة في مواجهة تقلبات النظام المالي العالمي".

ووفق بلومبيرغ، يرى جوشي أن القيمة الطويلة الأجل للذهب تعتمد على عاملين أساسيين: أولهما حجم الثروة العالمية الكلية، وثانيهما نسبة هذه الثروة التي تتجه إلى الذهب كلما زادت المخاوف من تآكل قيمة النقود. وأوضح أن ارتفاع الطلب على الذهب في السنوات الأخيرة يرتبط بشكل مباشر بتزايد "الريبة من السياسات النقدية التوسعية وتراجع الثقة بالدولار كعملة احتياط عالمية".

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه لا يقتصر على الأفراد، بل يشمل أيضا البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، التي ضاعفت مشترياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالدولار. ووفق ما نقله التقرير عن جوشي، فإن "الطلب المتزايد على الذهب يعكس رغبة المؤسسات المالية في الحصول على أصول خارجة عن السيطرة السياسية للنظام المالي الأميركي".

بيتكوين.. الأصل التأميني الرقمي محدود التأثير

في المقابل، تناول التقرير وجهة النظر التي ترى في بيتكوين بديلا رقميا للذهب، ووفق تقديرات بلومبيرغ، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين نحو تريليوني دولار، مقارنة بنحو 30 تريليون دولار للذهب.

ويُظهر هذا الفرق الهائل -حسب جوشي- أن الأصلين سيستفيدان من زيادة الثروة العالمية، لكن بيتكوين قد تستفيد أكثر نسبيا من اتساع قاعدة المستثمرين الشباب الباحثين عن أدوات تحوط رقمية.

ومع ذلك، عبر الكاتب جون ستيبك عن تحفظه قائلا: "أنا لست من منكري بيتكوين، فقد أثبتت وجودها وحققت أرباحا هائلة، لكنها لا توفر الاطمئنان المادي الذي يمنحه الذهب في أوقات الأزمات".

وأضاف: "عندما أشعر بالقلق على النظام المالي، يمكنني شراء عملات ذهبية وحفظها في خزنة، أما بيتكوين فلا يمكن أن تمنحني هذا الشعور بالسيطرة المادية على الثروة".

وأشار التقرير إلى أن مفهوم التأمين الاستثماري يقوم أساسا على التحوط ضد السيناريوهات القصوى، أي تلك التي تفقد فيها الأنظمة النقدية والمالية استقرارها.

وأوضح أن "الذهب يتميز بقدرته على البقاء خارج دائرة النفوذ السياسي أو التقني"، في حين "تعتمد بيتكوين على شبكة رقمية يمكن أن تتأثر بالأعطال، أو الرقابة، أو حتى انقطاع الكهرباء في حالات الطوارئ".

الثقة بالذهب تتعزز مع تراجع الإيمان بالنقود الورقية

وخلص تقرير بلومبيرغ إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بصفته "الملاذ المادي الأخير" في مواجهة الانهيارات، وأن الثقة به تتزايد كلما تراجع الإيمان بسلامة الأنظمة النقدية الورقية.

وأضاف أن تجربة العقدين الماضيين، من أزمة 2008 إلى صدمات التضخم الأخيرة، أظهرت أن المستثمرين "يعودون دائما إلى المعدن الأصفر حين يفقدون الثقة بالأسواق".

وأشار التقرير إلى تجربة المستثمر تشارلي موريس من مؤسسة أطلس بالس -الذي يدير محفظة تجمع بين الذهب وبيتكوين بنسبة مدروسة تُعرف باسم "بولد بروتوفوليو"- حققت أداء جيدا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، يظل رأي ستيبك واضحا: "حتى في أفضل الظروف، سأظل أفضل المعدن الأصفر في مواجهة الانهيارات الحقيقية، فربما أكون تقليديا، لكن التجربة تثبت أن الذهب لا يخون في الأزمات".

وفي ختام التقرير، أكدت بلومبيرغ أن "الذهب يظل الأصل الأكثر استقرارا وملموسية في مواجهة هشاشة النظام المالي العالمي"، بينما تظل بيتكوين "رهانا رقميا واعدا، لكنه لم يثبت بعد أنه قادر على الصمود في لحظات الانهيار الفعلي".