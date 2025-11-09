ترامب يدعو لتقديم أموال التأمين الصحي للأفراد مباشرة

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت حلا محتملا في ظل المأزق الذي وصل إليه إغلاق الحكومة الاتحادية، إذ حث أعضاء حزبه الجمهوريين على إعادة توجيه الأموال الاتحادية التي تسدد حاليا إلى شركات التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الأميركي لتوجيهها مباشرة إلى الأفراد.

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "أوصي الجمهوريين في مجلس الشيوخ بإرسال مئات المليارات من الدولارات، الموجهة حاليا إلى شركات التأمين التي تبتلع الأموال من أجل إنقاذ (منظومة) الرعاية الصحية السيئة "أوباما كير"، إلى الناس مباشرة ليتسنى لهم شراء متطلباتهم من الرعاية الصحية الأفضل لهم وتتبقى لديهم أموال".

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى.

ويأتي مقترح ترامب في سياق إغلاق حكومي في الولايات المتحدة هو الأطول من نوعه إذ يدخل يومه الـ40، حيث تُعدّ إعانات التأمين الصحي نقطة توتر رئيسية بين الحزبين.

ولم يقدّم تفاصيل كاملة عن كيفية التنفيذ، أو ما إذا كان الأمر سيتطلّب قانونا جديدا أو تغييرات تشريعية.

مقترح ترامب وجد ترحيبا من بعض الشيوخ الجمهوريين، لكن واجه معارضة قوية من الديمقراطيين الذين يرون أن نقل الدعم بهذه الطريقة قد يُهدم الضمانات المقدّمة تحت أوبا ماكير (مثل تغطية الحالات المرضية الموجودة مسبقا).

وبينما يبدو مبدأ المقترح واضحا، ما تزال التفاصيل التنفيذية (كم المبلغ لكل شخص؟، كيف سيُشترى التأمين؟، ما تغطيته؟، ما تأثيره على السوق؟) غير واضحة حتى الآن.

مفاوضات لإنهاء الإغلاق

وفي غضون ذلك، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون أمس السبت إن المحادثات في المجلس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي أخذت منحى إيجابيا، وسط جهود للتوصل إلى اتفاقات لإنهاء الإغلاق مؤقتا وتقديم 3 مشروعات قوانين لتمويل طويل الأجل لبعض الوكالات.

إعلان

وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت قد أُجريت محادثات إيجابية بين الحزبين خلال الـ24 ساعة الماضية، أجاب ثون "نعم، يمكنني قول ذلك".

وأضر أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا بالكثير من الموظفين الاتحاديين، وأثر على المساعدات الغذائية والسفر الجوي وعمل المتنزهات الوطنية.

وعبر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ أمس عن أملهم في أن يتم الكشف عن النص الكامل لـ3 تدابير تمويل للعام المالي الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الماضي لبرامج الزراعة والغذاء والتغذية، إلى جانب مخصصات لمشروعات بناء عسكرية وبرامج قدامى المحاربين وتمويل تشغيل الكونغرس.

ووفقا للمقترحات، سيجري تمويل تلك العمليات حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.