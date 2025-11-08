ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجر إعفاء لمدة عام من القيود الأميركية على شراء النفط والغاز من روسيا، جاء ذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مساء أمس الجمعة.

وأرجع ترامب سبب القرار إلى أن المجر بلد حبيس بلا موانئ ويعتمد على الإمدادات عبر الأنابيب.

وتعهدت بودابست بشراء كميات من الغاز المسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار.

وتواجه المجر انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لاعتمادها المستمر على استيراد الطاقة من روسيا رغم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

يشار إلى أن المجر استوردت ما نسبته 86% من حاجتها من النفط من روسيا العام الماضي، كما استوردت نحو 74% من حاجتها من الغاز الطبيعي.

وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي عقوبات متعلقة بأوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت شملت تهديدا بفرض مزيد من العقوبات على كيانات في الدول التي تشتري النفط من هاتين الشركتين.

والتقى أوربان الرئيس ترامب -وهو حليف قديم له- في البيت الأبيض أمس الجمعة في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة، وشرح له سبب حاجة بلاده إلى استخدام النفط الروسي، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على أوروبا للتوقف عن ذلك.

وبدا ترامب متفهما موقف أوربان رغم أنه يدفع الأوروبيين إلى الابتعاد عن الطاقة الروسية للضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا.