صندوق النقد يكشف ديونا سنغالية مخفية بـ7 مليارات دولار

كشف صندوق النقد الدولي عن حجم غير مسبوق من الديون غير المعلنة في السنغال بلغت نحو 7 مليارات دولار تراكمت بين عامي 2019 و2024 خلال إدارة الرئيس السابق ماكي سال.

وهذا الرقم الضخم -الذي وصفه الصندوق بـ"غير المسبوق"- أدى إلى تعليق المفاوضات الجارية بشأن استئناف برنامج قرض جديد مع دكار.

وعقب مهمة استمرت أسبوعين في العاصمة السنغالية قال رئيس بعثة الصندوق إدوارد جميل إن "حالة السنغال مع دين مخفي بهذا الحجم غير مسبوقة في أفريقيا"، وفق ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية.

وأوضح جميل أن هذه الوضعية تفسر بطء المباحثات التي انطلقت منذ أغسطس/آب الماضي للتوصل إلى اتفاق تمويلي جديد.

إصلاحات مطلوبة

وشدد الصندوق على ضرورة اتخاذ "إجراءات تصحيحية" قبل أي التزام مالي، من بينها توحيد إدارة الدين في وزارة واحدة، ونشر نتائج التدقيق في المتأخرات المالية بهدف تعزيز الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.

ورغم محاولة الصندوق طمأنة السلطات السنغالية بالقول إن "من النادر أن يُبرم اتفاق بعد الزيارة الأولى" فإن الوضع المالي يظل مقلقا.

فغياب دعم مالي جديد قد يفاقم الضغوط على الميزانية، خاصة بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف السنغال 3 مرات خلال عام واحد، مشيرة إلى "مسار مقلق للديون" التي وصلت إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أنه "ملتزم بالتوصل سريعا إلى اتفاق"، لكنه لم يحدد أي جدول زمني واضح لإنهاء المفاوضات، مما يترك الاقتصاد السنغالي أمام حالة من الترقب والقلق في انتظار الخطوات المقبلة.