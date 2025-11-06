رئيس المنتدى الاقتصادي يحذر من 3 فقاعات تهدد الأسواق المالية

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي اليوم الخميس إنه يجب على العالم الحذر من 3 فقاعات محتملة في الأسواق المالية، ومنها الذكاء الاصطناعي، وذلك في تعليقات جاءت وسط انخفاضات حادة في أسهم التكنولوجيا العالمية.

ويقول سماسرة ومحللون إن الانخفاضات تدعو إلى الحذر ولكن ليس الذعر، إذ إن الأسواق تلامس مستويات قياسية مرتفعة وبعض التقييمات مبالغ فيها على ما يبدو.

وقال بريندي للصحفيين خلال زيارة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية من المحتمل أن نرى فقاعات في المستقبل، وهي:

الأولى هي فقاعة العملات الرقمية

الثانية فقاعة الذكاء الاصطناعي

الثالثة ستكون فقاعة الديون

وأضاف أنه منذ 1945، لم تكن الحكومات مثقلة بالديون كما هي الحال حاليا.

وتجاهلت الأسواق منذ أشهر المخاوف بشأن:

ارتفاع أسعار الفائدة

التضخم المستمر

الاضطرابات التجارية

وهو مما دفع الأسواق إلى الارتفاع لأسباب منها التوقعات بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحوّل آفاق الاقتصاد العالمي والشركات.

مكاسب إنتاجية ولكن

وقال بريندي إن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكان تحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، ولكنه قد يهدد أيضا بعض الوظائف المكتبية.

وأضاف "نعلم أيضا من التاريخ أن التغيرات التكنولوجية بمرور الوقت تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والإنتاجية هي الطريقة الوحيدة مع مرور الوقت لزيادة الرخاء".

وتابع "ومن ثم يمكنك أن تدفع للناس رواتب أفضل، ويكون لديك المزيد من الازدهار في المجتمع".

ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعات سنوية في دافوس بسويسرا، حيث يناقش قادة الأعمال والزعماء السياسيون التحديات العالمية الملحة.