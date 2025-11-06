الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار بنهاية الأسبوع
بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
- بلغ سعر الدولار في بغداد 1418.5 دينارا عند البيع 1411.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1417 دينارا أما سعر الشراء فقد كان 1409.5 دنانير.
- في أربيل بلغ سعر البيع 1415 دينارا، وسعر الشراء 1412 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1412 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1409 دنانير.
- بلغ سعر الصرف في البصرة 1415.5 دينارا للبيع 1412 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1412.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1409 دنانير.
سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
- سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
مضاربات السوق والانتخابات
أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر المفرجي، أن الارتفاع الطفيف لسعر الدولار مقابل الدينار أمر طبيعي وجزء من مضاربات السوق التي تعودنا عليها بين صعود ونزول طفيف خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال المفرجي في حديث لـلجزيرة نت، إنهم لم يشهدوا قفزات كبيرة كما كان يحصل في السنوات السابقة، وهو دليل واضح على أن إجراءات البنك المركزي في معالجة ملفات تهريب الدولار والبيع خارج الأطر القانونية قد بدأت تقطف ثمارها.
وأضاف أن الارتفاع اليوم مرده إلى وجود عطلة نهاية أسبوع حيث تغلق فيها البورصات الرئيسية، إضافة إلى قرب الانتخابات الأسبوع المقبل ما يجعل بعض التجار يحاول سحب العملة الصعبة من السوق تمهيداً لتمويل تجارتهم بعد انتهاء الانتخابات مباشرة.
وتوقع المفرجي أن تستمر حالة الاستقرار بالدولار والتفاوت الطفيف بين الارتفاع والانخفاض حتى نهاية العام الحالي نظرا لركود السوق العراقية إضافة إلى حالة الاستقرار الأمني في المنطقة.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
- مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
- إجراءات البنك المركزي: تلعب إجراءات اتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف.
- الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية مباشرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
- تهريب الدينار: يعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
- مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.