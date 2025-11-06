رئيس إنفيديا: الصين ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي

توقع جينسين هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء.

وقال هوانغ للصحيفة على هامش قمة مستقبل الذكاء الاصطناعي التي نظمتها فايننشال تايمز، "الصين ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي".

وقال هوانغ، في بيان نُشر على منصة إكس في وقت متأخر من أمس الأربعاء، "كما قلتُ منذ مدة طويلة، فإن الصين متأخرة بفارق ضئيل عن أميركا في مجال الذكاء الاصطناعي.. من الضروري أن تفوز أميركا من خلال التسابق والظفر بالمطورين حول العالم".

وصرح رئيس الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن الولايات المتحدة قادرة على الفوز في معركة الذكاء الاصطناعي إذا اعتمد العالم، بما في ذلك قاعدة المطورين الضخمة في الصين، على أنظمة إنفيديا.

مع ذلك، أعرب عن أسفه لأن الحكومة الصينية قد حرمت إنفيديا من سوقها، ولا يزال وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخاصةً تلك التي تنتجها إنفيديا، يُمثل نقطة اشتعال في تنافسها التكنولوجي مع الولايات المتحدة، حيث تتنافس الدولتان على التفوق في مجال الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي.

أهمية الوجود في الصين

وقال هوانغ في مؤتمر مطوري إنفيديا الذي عُقد في واشنطن الشهر الماضي، "نريد أن تفوز أميركا في سباق الذكاء الاصطناعي. لا شك في ذلك.. نريد أن يُبنى العالم على التقنيات الأميركية. هذا صحيح تمامًا. لكننا نحتاج أيضًا إلى الوجود في الصين لكسب مطوريها. السياسة التي تُفقد أميركا نصف مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم ليست مفيدة على المدى الطويل، بل تُلحق بنا ضررًا أكبر".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بُثت الأحد الماضي إن رقائق بلاكويل الأكثر تقدمًا من إنفيديا يجب أن تُخصص حصريًا للعملاء الأميركيين.

إعلان

وقال هوانغ في وقت سابق إن إنفيديا لم تتقدم بطلب للحصول على تراخيص تصدير أميركية لبيع الرقائق في الصين، مشيرًا إلى موقف بكين تجاه الشركة، وأضاف ترامب أن واشنطن ستسمح للصين بالتعامل مع شركة إنفيديا ولكن "ليس فيما يتعلق بأشباه الموصلات الأكثر تقدما".