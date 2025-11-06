المغرب يتوقع صادرات سيارات بـ16 مليار دولار في 2025

توقع المغرب، أمس الأربعاء، أن تصل قيمة إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) في عام 2025.

جاء ذلك في كلمة لوزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، خلال تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي).

وأضاف مزور "بدأنا العام الجاري بصعوبة كبيرة على مستوى إنتاج السيارات، بتراجع نسبته 26% في يناير/كانون الثاني الماضي".

وتابع "مع مرور أشهر السنة، تمكنا من تدارك الموقف، ونتوقع أن تصل إيرادات صادرات السيارات 157 مليار درهم (16 مليار دولار) مع نهاية 2025".

وتابع الوزير أن "إنتاج هذا العام سيكون تقريبا في نفس مستوى إنتاج العام الماضي".

وأشار إلى أن أهم شيء "حققناه هذا العام، هو أن البلد أصبح يتوفر على منصة لها قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة في السنة".

وأوضح أن بلده معتز بتجديد ثقة المستثمرين في المنصة المغربية لتصدير السيارات.

واستطاع المغرب دخول مصاف الدول المصنعة للسيارات الكهربائية، بعد تجربة جعلته يصدر 700 ألف سيارة بصناعة محلية (تسير بالوقود) سنويا.

وتتمتع المملكة بقدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية سنويا، وفق وزير الصناعة.

وأعلن المغرب خلال سبتمبر/أيلول 2024، بدء تسويق سيارة "هجين" مصنوعة في البلاد، بعد شهرين من التصنيع، وهي مركبة تجمع بين محركين أحدهما للوقود والآخر كهربائي، بمدينة طنجة (شمال)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد".