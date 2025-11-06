انخفاض إيرادات النفط والغاز في روسيا 27%

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية اليوم الخميس أن إيرادات روسيا من النفط والغاز انخفضت بنحو 27% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 888.6 مليار روبل (10.93 مليارات دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وارتفاع الروبل، وسط توقع استمرار التراجع في الإيرادات مع إصرار الولايات المتحدة على العقوبات التي تفرضها على مبيعات النفط والغاز الروسيين.

ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات 53% مقارنة بسبتمبر/أيلول، وذلك بسبب المدفوعات الدورية للضرائب القائمة على الأرباح من قبل الشركات.

وتمثل عوائد النفط والغاز ما يصل إلى ربع الميزانية الروسية وهي أهم مصدر لتمويل الحملة العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا، والتي دخلت عامها الرابع.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عوائد الميزانية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول انخفضت 21.4% على أساس سنوي، إلى 7.5 تريليونات روبل (92.1 مليون دولار) ويتماشى ذلك مع أحدث التوقعات السنوية للوزارة. أي أقل بنحو 2 تريليون روبل مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتوقعت وزارة المالية في البداية أن تصل إيرادات النفط والغاز لعام 2025 إلى 10.94 تريليونات روبل (134.3 مليار دولار) أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكنها خفضت الرقم لاحقا إلى 8.32 تريليونات روبل (102.1 مليار دولار).

وفي عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 11.13 تريليون روبل (137 مليار دولار).

تأثير العقوبات

وقبل أيام ناقش الحاضرون في مؤتمر "أديبك" للطاقة في أبو ظبي العقوبات التي تستهدف شركات النفط الروسية وتأثيرها المحتمل على الإمدادات العالمية.

وتوقع رؤساء شركات النفط الكبرى مثل بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية أن تؤثر القيود الأميركية على العرض. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إلى ضرورة الحذر، إذ قد تؤدي القيود إلى خروج نفط الشركات الروسية مثل روسنفت ولوك أويل من السوق، خاصة إذا امتثلت دول مثل الصين والهند للضغوط الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت روسنفت ولوك أويل والشركات التابعة لهما، في قائمة العقوبات. وحذرت الدول التي تشتري النفط الروسي بأنها ستتعرض للعقوبات الأميركية.