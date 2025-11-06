بمسافة 35 ميلا بحريا.. تدشين خط ملاحي يربط قطر والبحرين

الدوحة ـ أطلقت دولة قطر والبحرين اليوم الخميس مشروع الربط البحري المنتظم لنقل الركاب بين ميناء الرويس بشمالي قطر ومرفأ سعادة في البحرين، في خطوة اعتبرت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في قطاع النقل البحري بين البلدين.

ويربط المشروع مسافة بحرية تقدر بنحو 35 ميلا بحريا (65 كيلومترا) بما يعزز حركة السفر ويوسع خيارات النقل بين الجانبين.

وأكد وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية رائدة تجسد عمق الروابط بين البلدين، وتعزز مسارات التعاون والتكامل في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن هذا الربط البحري يعكس حرص دولة قطر على تطوير شراكات تنموية وإستراتيجية مع البحرين، والارتقاء بقطاع المواصلات والخدمات اللوجستية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

معايير السلامة

وأشار إلى أن الوزارة عملت، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة المواصلات القطرية محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد أن المشروع يجسد رؤية مشتركة بين الدوحة والمنامة، مشيرا إلى أن النقل يشكل أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة. وقال إن الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد فحسب، بل يفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية وسياحية وخدمية متنوعة، بما يعزز العوائد على مختلف القطاعات.

ويستغرق زمن الرحلة بين الرويس وسعادة بين 70 و80 دقيقة، مع إتاحة الحجز عبر تطبيق "مسار" (MASAR) الذي يسهل اختيار المواعيد للمسافرين.

عدد الرحلات

وتبدأ المرحلة التشغيلية الأولى للرحلات بين 7 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بواقع رحلتين يوميا (ذهابا وإيابا)، إحداهما صباحية والأخرى مسائية، على أن ترتفع إلى ثلاث رحلات يوميا من 13 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع إمكانية زيادتها تدريجيا حسب الإقبال.

ويتضمن المشروع قوارب للدرجة العادية بطاقة 28 راكبا، وأخرى لدرجة كبار الشخصيات "في آي بي" (VIP) بطاقة 32 راكبا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة، في وقت تطبق فيه جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة الركاب.

وكانت قطر والبحرين قد اعادتا مؤخرا إحياء مشروع الجسر البري بينهما المعروف باسم "جسر المحبة"، وذلك بهدف تسهيل حركة السفر داخل دول مجلس التعاون، وتعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة.

ويمتد الجسر لنحو 40 كيلومترا فوق الخليج العربي، ليربط الساحل الشمالي الغربي لقطر بجزيرة البحرين، وقد أنشأ البلدان عام 2008 مؤسسة مشتركة للإشراف على المشروع وخطط الربط بسكة حديد خليجية موحدة.

تبلغ تكلفة المشروع نحو 4 مليارات دولار وفق تصميم شركة "فينيشي"، غير أن التأخير رفع التكلفة بنحو مليار دولار بسبب تعديلات كبيرة على التصاميم. واختير مساره بين عسكر في البحرين ورأس عشيرج في قطر، على أن تستغرق فترة تنفيذه من 4 إلى 5 سنوات.