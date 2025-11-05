نمو التوظيف في القطاع الخاص الأميركي يتجاوز التوقعات

سجّل التوظيف في القطاع الخاص الأميركي نموّا تجاوز توقعات المحللين في أكتوبر/ تشرين الأول، وفق بيانات أصدرتها شركة "إيه دي بي" الأربعاء في ظل استمرار تعليق نشر عدة بيانات جراء الإغلاق الحكومي.

وقالت شركة "إيه دي بي" إن التوظيف في القطاع الخاص زاد بنحو 42 ألف وظيفة في الشهر المنقضي، وهو ما يمثل انتعاشا بعد انكماش السوق في سبتمبر/أيلول الذي شهد إلغاء 29 ألف وظيفة.

كانت استطلاعات لآراء خبراء اقتصاديين أجرتها وكالة داو جونز للأنباء وصحيفة وول ستريت جورنال قد توقعت نموا أقل يبلغ 22 ألف وظيفة.

ونشرت الشركة الخاصة البيانات فيما لم تنشر الحكومة الفدرالية منذ بدء الإغلاق قبل نحو شهر أرقاما رسمية بشأن التوظيف والتجارة ومبيعات التجزئة وغيرها.

وترك غياب الأرقام صنّاع القرار وأصحاب الأعمال في حالة من الضبابية.

توظيف متواضع

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "إيه دي بي"، نيلا ريتشاردسون إن "أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا وظائف في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز ، لكن التوظيف كان متواضعا مقارنة بالمعطيات التي نشرناها في بداية العام".

وأشار التقرير أيضا إلى أنه رغم التعافي بعد شهرين من التوظيف الضعيف، فإن الزيادة "لم تكن واسعة النطاق".

وشملت القطاعات التي شهدت نموا في التوظيف التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن التجارة والنقل والخدمات.

لكن قطاع التصنيع خسر وظائف، وهو الحال أيضا في قطاع المعلومات، إلى جانب الخدمات المهنية والتجارية.

وأفادت شركة "إيه دي بي" أيضا بأن نمو الأجور ظل ثابتا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، وبلغت النسبة 4.5% لمن بقوا في وظائفهم، و6.7% لمن غيّروها.