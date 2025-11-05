قطر للطاقة توقع عقديْ مشاركة بالإنتاج في منطقتين قبالة سورينام

وقّعت شركة قطر للطاقة عقدين جديدين للمشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 9 و10 الواقعتين قبالة سواحل سورينام، بعد فوزها بحقوق الاستكشاف في المنطقتين ضمن جولة عطاءات تمت في يونيو/حزيران الماضي.

وبموجب العقدين:

ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20% من حقوق استكشاف المنطقة 9، بينما ستمتلك كل من شركة بتروناس سورينام (المشغّل) 30%، وشركة شيفرون 20%، وكذلك بارادايس أويل التابعة لشركة النفط الوطنية في سورينام "ستاتسولي" الحصة المتبقية البالغة 30%.

كما ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 30% من حقوق استكشاف المنطقة 10، وتحوز شيفرون (المشغّل) 30%، وبتروناس سورينام 30%، وبارادايس أويل 10%.

وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "نحن سعيدون بإبرام هاتين الاتفاقيتين الجديدتين اللتين سترفعان رقعة وجودنا في سورينام إلى 7 مناطق بحرية، وهو ما سيسمح لنا باستكشاف المزيد من أحواضها الواعدة".

وأضاف "يسعدنا التعاون مع شركائنا شيفرون وبتروناس سورينام وستاتسولي، ونتطلع إلى العمل معهم في هذه المناطق" وفق بيان للشركة القطرية.

وتقع المنطقتان البحريتان 9 و10 قبالة سواحل سورينام في مياه تصل أعماقها إلى 50 متراً، وبجوار اكتشافات حديثة عزّزت بشكل كبير إمكانات وجود البترول في ذلك الحوض.

استحواذات أخرى

ونفذت قطر للطاقة خلال العام الحالي والعام الماضي استحواذات في مناطق استكشافية عديدة أهمها:

سنة 2024

12 مايو/أيار 2024: قطر للطاقة توقع اتفاقية مع إكسون موبيل تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: توقيع اتفاقية مع شيفرون استحوذت بموجبها قطر للطاقة على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: توقيع اتفاقية مع توتال إنرجيز تستحوذ بموجبها الشركة الوطنية القطرية على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميبيا.

15 ديسمبر/كانون الأول 2024: توقيع اتفاقية مع شركة هارماتان للطاقة المحدودة تستحوذ بموجبها قطر للطاقة على حصة من رخصة التنقيب عن البترول واتفاقية البترول المتعلقة بالمنطقة بحرية تقع قبالة سواحل ناميبيا.

سنة 2025