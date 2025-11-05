انتعاش حذر في سوق السيارات الألماني مدفوعا بصعود المركبات الكهربائية

سجّل سوق السيارات في ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعا للشهر الرابع تواليا بدعم من مبيعات المركبات الكهربائية، لكنه ما زال دون مستوياته التي كان عليها قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت أرقام "الوكالة الفدرالية للسيارات" الصادرة اليوم الأربعاء أن عدد تسجيلات السيارات الجديدة ارتفع بنسبة 7.8% على أساس سنوي ليبلغ 250 ألفا و133 مركبة.

ومنذ مطلع عام 2025، سجّل نشاط سوق السيارات في أكبر اقتصاد أوروبي زيادة طفيفة بنسبة 0.5%، لكنه لم يستعد بعد مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، إذ لا تزال المبيعات أدنى بـ22% مقارنة بعام 2019.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 48% على أساس سنوي، لتشكّل خُمس إجمالي المبيعات، أي أفضل من متوسط عام 2023 الذي مثّل ذروة القطاع وآخر عام استفاد فيه من الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية.

لكن الخبراء يرون أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تحول إيجابي في السوق.

تحفظ في الشراء

وقال كونستانتين غال من شركة الاستشارات "إي واي" إن "المستهلكين لا يزالون متحفظين في قرارات الشراء، فيما تتردد الشركات في الاستثمار، خصوصا بسبب الوضع الاقتصادي في ألمانيا".

وتراجعت تسليمات شركة "تسلا" الأميركية في ألمانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 54%، لتبلغ 750 سيارة فقط، في حين قفزت مبيعات "بي واي دي" الصينية بنسبة 866% لتصل إلى 3353 وحدة.

وعلى المستوى الأوروبي، لا ينمو قطاع السيارات الكهربائية بالوتيرة المتوقعة، ما يدفع الشركات المصنّعة إلى المطالبة برفع الحظر المقرر على بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحرّكات الحرارية في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول أنه سيبذل كل ما في وسعه لتأجيل هذا الموعد، في وقت تشهد فيه أرباح شركات تصنيع السيارات ومورّديها الألمان تراجعا منذ أشهر.