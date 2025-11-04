أرباح أرامكو السعودية تتراجع 2.3% في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة النفط السعودية (أرامكو) 2.3% في الربع الثالث من العام بفعل انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، لكن الأداء تحسّن مقارنة بالربع السابق مع زيادة الإنتاج، وفق ما أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء.

وارتفع سهم الشركة 0.94% إلى 25.82 ريالا (6.88 دولارات) في وقت كتابة التقرير عقب صدور النتائج.

وتضخ السعودية المزيد من النفط الخام مع بدء تحالف أوبك بلس التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية في الإنتاج بعد سنوات من تقليص الإمدادات لدعم السوق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام للشهر الثالث على التوالي، وتراجعت بأكثر من 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مخاوف من فائض في المعروض والمخاوف الاقتصادية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت الشركة -وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم- في بيان إن صافي أرباحها بلغ 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، انخفاضا من 103.4 مليارات ريال (27.56 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.

لكن صافي الأرباح زاد بنحو 19% مقارنة بالربع الثاني، مدفوعا بزيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع كميات وأسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات.

إنتاج الشركة

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الهيدروكربونات 13.27 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثالث مقارنة بـ12.8 مليون برميل في الربع السابق.

وأول أمس الأحد، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم "أوبك بلس" على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لديسمبر/كانون الأول، مع تعليق أي زيادات خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة اعتبرها بعض المستثمرين إشارة إلى وجود فائض في السوق.

وبلغ صافي الربح المعدل لأرامكو -والذي لا يشمل البنود غير المتكررة- 28 مليار دولار خلال الربع الثالث، متجاوزا متوسط تقديرات المحللين الذي قدمته الشركة والبالغ 26.5 مليار دولار.

تركيز على الغاز

ورفعت أرامكو اليوم الثلاثاء "مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع" في عام 2030 إلى نحو 80% فوق مستويات عام 2021 مقارنة بهدفها السابق الذي كان أكثر من 60%.

وتوقعت الشركة أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة إلى نحو 6 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقال أمين الناصر رئيس أرامكو كبير إدارييها التنفيذيين في بيان "يأتي جزء من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، والذي استقطب اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين".

ويُعد مشروع الجافورة التابع لأرامكو محورا رئيسيا في طموحات السعودية لتصبح لاعبا عالميا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي، واستكملت الشركة الأسبوع الماضي اتفاقية استثمار بقيمة 11 مليار دولار بنظام التأجير وإعادة التأجير لمرافق معالجة غاز الحقل مع تحالف من المستثمرين، بما في ذلك "جي آي بي" التابعة لـ"بلاك روك".

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 21.3 مليار دولار للربع الثالث، والتي تم تحديدها سابقا، منها نحو 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء.

وتمثل هذه الأرباح -التي ستنخفض بنحو الثلث هذا العام- مصدر دخل أساسي للحكومة السعودية التي تمتلك 81.5% من أسهم أرامكو بشكل مباشر و16% أخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة).

وشكّل النفط 62% من إيرادات الحكومة العام الماضي، ويُقدّر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة إلى أسعار نفط تتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانية عام 2025.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس/آب الماضي أن الشركات السعودية -بما فيها أرامكو- شكلت 18.9% من إجمالي ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار والبالغة 250 مليار دولار في النصف الأول من العام، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين.

وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار من إصدار سندات في مايو/أيار الماضي و3 مليارات دولار أخرى من بيع صكوك في سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع إجمالي الاقتراض إلى 95.1 مليار دولار في 30 سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ80.9 مليار دولار في العام السابق، في حين بلغ معدل المديونية 6.3% ارتفاعا من 1.9% في نهاية سبتمبر/أيلول 2024.