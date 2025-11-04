الذهب دون 4 آلاف تحت ضغط الدولار

تراجع الذهب إلى ما دون 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة) مجددا اليوم الثلاثاء، إذ ظل الدولار عند أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر، في حين أدى تراجع فرص خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 3996.23 دولارا للأوقية، في وقت كتابة التقرير، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.13% إلى 4008.70 دولارات للأوقية.

واستقر الدولار وحوم بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

شوكة في خاصرة الذهب

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في "كيه سي إم تريد" تيم ووترر أن "قوة الدولار تمثل شوكة في الخاصرة بالنسبة للذهب، في حين يعيد المتعاملون حساباتهم لاحتمال حدوث خفض آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام".

وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، ولكن رئيسه جيروم باول قال إن الإقدام على خفض آخر في 2025 "ليس أمرا مفروغا منه".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع السوق الآن بنسبة 65% خفضا آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

وينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى بيانات اقتصادية، مثل بيانات مؤسسة "إيه دي بي" عن التوظيف في الولايات المتحدة، للحصول على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وقال ووترر: "إذا رأينا قراءة أخرى تبدو قاتمة لبيانات إيه دي بي، فقد يمنح ذلك الذهب موطئ قدم لبدء التعافي من جديد".

وارتفع الذهب 53% منذ بداية العام، لكنه انخفض بأكثر من 8% من مستوى قياسي مرتفع سجله يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول عند 4381 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه وافق على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من جانب بكين.

