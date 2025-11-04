وول ستريت تتراجع بعد تحذيرات البنوك الكبرى

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد تحذيرات من كبار الرؤساء التنفيذيين في البنوك الكبرى بأن السوق قد تشهد انخفاضًا يتراوح بين 10 و15%، ما عزز المخاوف من مبالغات في تقييم الأسهم.

وحذر الرئيسين التنفيذيين لبنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس حذّرا من عمليات بيع محتملة في وول ستريت، في وقت فشلت فيه التوقعات الإيجابية لشركة بالانتير تكنولوجيز – المختصة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي – في تهدئة القلق بين المستثمرين.

ويعد البنكان مورغان ستانلي (Morgan Stanley) وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) من أهم وأقوى المؤسسات المالية في العالم، وهما من ركائز النظام المالي الأميركي والعالمي على حد سواء.

وفي تعاملات اليوم هبط سهم بالانتير (من أبرز شركات تحليل البيانات الضخمة) 8.7% رغم إعلانها عن توقعات بإيرادات تفوق تقديرات المحللين للربع الرابع، بعد أن كان السهم قد قفز نحو 400% خلال العام الماضي.

كما شمل التراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم إنفيديا بنسبة 2.1%، وألفابت المالكة لغوغل بنسبة 1.6%، ومايكروسوفت بنسبة 1%، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر ضغطًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي تراجع 1.5%.

وبحسب البيانات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 301 نقطة (0.64%) إلى 47,035 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بـ 62 نقطة (0.9%) إلى 6,790 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع بـ 291 نقطة (1.22%) إلى 23,543 نقطة.

وكانت مؤشرات وول ستريت قد بلغت في أكتوبر/تشرين الأول مستويات قياسية تاريخية، مدفوعة بتقارير أرباح قوية لشركات التكنولوجيا واستمرار موجة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، قبل أن تعود إلى التراجع مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني.