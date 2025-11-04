"وول ستريت" تتراجع بعد تحذيرات البنوك الكبرى

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعد تحذيرات من كبار الرؤساء التنفيذيين في البنوك الكبرى بأن السوق قد تشهد انخفاضًا يتراوح بين 10 و15%، مما عزز المخاوف من مبالغات في تقييم الأسهم.

وحذر الرئيسان التنفيذيان لبنكيْ مورغان ستانلي (Morgan Stanley) وغولدمان ساكس من عمليات بيع محتملة في شارع "وول ستريت" في وقت فشلت فيه التوقعات الإيجابية لشركة بالانتير تكنولوجيز (المختصة بتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي) في تهدئة القلق بين المستثمرين.

ويعد البنكان مورغان ستانلي وغولدمان ساكس (Goldman Sachs) من أهم وأقوى المؤسسات المالية في العالم، وهما من ركائز النظام المالي الأميركي والعالمي على حد سواء.

وفي تعاملات اليوم، هبط سهم بالانتير (من أبرز شركات تحليل البيانات الضخمة) 8.7% رغم الإعلان عن توقعات بإيرادات تفوق تقديرات المحللين للربع الرابع، بعد أن كان السهم قد قفز نحو 400% خلال العام الماضي.

كما شمل التراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انخفض سهم إنفيديا بنسبة 2.1%، وألفابت المالكة لغوغل 1.6%، ومايكروسوفت 1%، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر ضغطًا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي تراجع 1.5%.

وحسب البيانات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 301 نقطة (0.64%) إلى 47 ألفا و35 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بـ62 نقطة (0.9%) إلى 6790 نقطة، وتراجع ناسداك المجمع بـ291 نقطة (1.22%) إلى 23 ألفا و543 نقطة.

وكانت مؤشرات "وول ستريت" قد بلغت في أكتوبر/تشرين الأول مستويات قياسية تاريخية، مدفوعة بتقارير أرباح قوية لشركات التكنولوجيا واستمرار موجة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، قبل أن تعود إلى التراجع مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني.