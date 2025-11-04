اقتصاد|طاقة|مصر

مصر تطرح مزايدة عالمية للاستكشاف في مناطق بالبحر الأحمر

Egyptian Minister of Petroleum and Mineral Resources Karim Badawi speaks during the opening ceremony of the annual energy industry event Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) in Abu Dhabi, United Arab Emirates, November 3, 2025. REUTERS/Amr Alfiky
وزير البترول: مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول (رويترز)
Published On 4/11/2025
آخر تحديث: 14:20 (توقيت مكة)

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف في 4 مناطق بالبحر الأحمر.

وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح المزايدة.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض قد تم تحديده في الثالث من مايو/أيار 2026.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال جلسة افتتاح "أديبك 2025" أن مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية مثل البترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة المضافة، وفق بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، والقيام بدور محوري في مشهد الطاقة بالمنطقة، من خلال تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية القوية وزيادة التعاون مع الشركاء لتوفير إمدادات الطاقة ليس لمصر فحسب، بل للمنطقة بأكملها.

كما أكد الوزير المصري أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية هامة في تأمين الطاقة من خلال دوره في توفير المعادن الحيوية الداعمة لصناعة الطاقة المتجددة، مبينا أن بلاده تُولي أولوية لهذا القطاع لا تقف عند استخراج الخامات فقط، بل تشمل العمل مع الشركاء على إقامة صناعات تحويلية للخامات لتعظيم القيمة الاقتصادية.

المصدر: الجزيرة + رويترز

