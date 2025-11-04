مصر تطرح مزايدة عالمية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.

وخلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي عن طرح المزايدة.

وأشارت الوزارة إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض قد تم تحديده في 3 مايو/أيار 2026.

وقال الوزير بدوي -في بيان صحفي نشرته الوزارة- إن المزايدة التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقا لمعامل الربحية، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

وأكد أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

وأشار بدوي خلال جلسة افتتاح "أديبك 2025" إلى أن مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية مثل البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة المضافة، وفق بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، والقيام بدور محوري في مشهد الطاقة بالمنطقة من خلال تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية القوية وزيادة التعاون مع الشركاء لتوفير إمدادات الطاقة، ليس لمصر فحسب، بل للمنطقة بأكملها.

كما أكد بدوي أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية مهمة في تأمين الطاقة من خلال دوره في توفير المعادن الحيوية الداعمة لصناعة الطاقة المتجددة، مبينا أن بلاده تولي أولوية لهذا القطاع لا تقف عند استخراج الخامات فقط، بل تشمل العمل مع الشركاء على إقامة صناعات تحويلية للخامات لتعظيم القيمة الاقتصادية.