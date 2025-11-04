ستاربكس تبيع 60% من حصتها في الصين

أعلنت "ستاربكس" أمس الاثنين أنها ستبيع حصة مسيطرة في عمليات البيع بالتجزئة في الصين لشركة الاستثمار "بويو كابيتال" ومقرها في هونغ كونغ، في صفقة قدّرت بحوالى 4 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، تحصل شركة "بويو كابيتال" على ما يصل إلى 60% من مشروع مشترك جديد يدير 8 آلاف متجر "ستاربكس" في أنحاء الصين، في حين تحتفظ الشركة الأميركية بحصة 40%.

وتمثل هذه الشراكة تحولا إستراتيجيا لـ"ستاربكس" بعد أكثر من 26 عاما في وجودها في الصين، بحيث تجمع بين شهرة العلامة التجارية العالمية وخبرة "بويو كابيتال" في السوق المحلية للتوسع في مدن أصغر ومناطق جديدة.

وتمثل الصين ثاني أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، رغم أن الشركة تواجه منافسة متزايدة من سلاسل قهوة محلية مثل قهوة "لاكين" التي استقطبت الزبائن بسبب أسعارها الأرخص.

وأعلنت "ستاربكس" الأسبوع الماضي أن مبيعاتها الفصلية الأخيرة في الصين ازدادت بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة العملاء.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأعمالها في مجال التجزئة في الصين 13 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس براين نيكول "إن المعرفة والخبرة المحلية العميقة التي تتمتع بها "بويو" ستساهم في تسريع نمونا في الصين، خصوصا مع توسعنا في مدن أصغر ومناطق جديدة".

وأفادت الشركتان بأنهما تهدفان إلى زيادة عدد المتاجر لتصل إلى 20 ألفا على المدى الطويل، مع الإبقاء على مقر الشركة في شنغهاي.

وخسر سهم ستاربكس نحو 6.3% من قيمته خلال شهر.

وواجهت العلامة الأميركية الشهيرة حملة إضراب ومقاطعة في عدد من الدول بعد أن ظهرت داعمة لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 غداة بدء الحرب على غزة.

وشهر سبتمر/أيلول الماضي قالت ستاربكس إنها تعتزم إغلاق 434 فرعا وتسريح مئات العاملين في أميركا وكندا، كجزء من خطة إعادة هيكلة بقيمة مليار دولار.

وفي نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2025، سجّلت ستاربكس انخفاضا في مبيعات المتاجر التي تعمل لأكثر من 13 شهرا بنحو 2% في أميركا الشمالية.

كما تكبدت الشركة المشغلة لمقاهي ستاربكس في ماليزيا ضربة موجعة بعد ارتفاع قياسي في خسائرها متأثرة بالمقاطعة.