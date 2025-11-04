تعرف على أبرز الإغلاقات الحكومية الأميركية منذ الثمانينيات

شهدت الولايات المتحدة الأميركية منذ ثمانينيات القرن الماضي العديد من الإغلاقات الحكومية، وصفت بعضها بأنها الأطول في تاريخ البلاد.

ودخل الإغلاق الحكومي الحالي أسبوعه السادس، حيث شهدت المطارات الأميركية حالة فوضى وسط تحذيرات بتوقف نظام الملاحة بالكامل، في حين أعلنت الإدارة الأميركية خفض المساعدات الغذائية لعشرات ملايين الأميركيين هذا الشهر بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

ففي عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان شهدت البلاد إغلاقات حكومية، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 ودام يومين فقط، وكان سبب الخلاف تخفيض الإنفاق الاجتماعي.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 1982 حدث إغلاق حكومي آخر، وكان سبب الخلاف هو الإنفاق الحكومي والضرائب، وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، دام الإغلاق الحكومي 3 أيام، وكان السبب الإنفاق الدفاعي وبرامج التعليم.

وفي 30 سبتمبر/أيلول 1984، دام الإغلاق الحكومي يومين، وكان سبب الخلاف تمويل مشاريع المياه والمواصلات، وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1986 استمر الإغلاق الحكومي يومين فقط، وكان سبب الخلاف تمويل التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 1987، دام الإغلاق أيضا لمدة يومين، وكان سبب الخلاف المساعدات لنيكاراغوا والإنفاق المحلي.

وفي عهد جورج بوش الأب، كان الإغلاق الحكومي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1990، ولم يستمر سوى يومين، وكان سبب الخلاف الضرائب ضمن خطة لتقليص العجز.

وشهد عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون إغلاقا حكوميا في 16 ديسمبر/كانون الأول 1995 ودام 21 يوما، وكان بسبب إصلاحات الرعاية الصحية، ووصف بأنه كان أطول إغلاق في القرن العشرين.

وفي عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وقع إغلاق حكومي في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2013 دام 16 يوما، وكان سبب الخلاف تمويل برنامج أوباما كير.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، شهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق في تاريخها خلال الرئاسة الأولى للرئيس الحالي دونالد ترامب، وكان سبب الخلاف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ودام الإغلاق 35 يوما.