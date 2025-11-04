ألمانيا تدعم غانا بـ65 مليون يورو للطاقة والتحول الرقمي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده ستقدم لغانا مساعدات تنموية بقيمة 65 مليون يورو (نحو 69 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع والتحول الرقمي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة أكرا مع الرئيس الغاني جون ماهاما، أوضح شتاينماير أن المبادرة تعكس متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا التزام برلين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في غرب أفريقيا.

وقال إن "هذا مثال حي على نهجنا المشترك. ألمانيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدعم جهود الحكومة الغانية لتحقيق الاستقرار والتنمية الطويلة الأمد".

الأمن في غرب أفريقيا

من جانبه، شدد الرئيس ماهاما على أن المباحثات تطرقت إلى قضايا الأمن والسلام في المنطقة، خاصة التهديدات المتزايدة للإرهاب والتطرف وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل.

وأضاف "نقوم بجهود دبلوماسية استباقية لتعزيز الحوار وبناء الثقة وتوطيد التعاون مع جيراننا".

كما أشاد ماهاما بالموقف الألماني الداعم لإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لجعل مجلس الأمن الدولي أكثر تمثيلا وديمقراطية.

وقال إن "غانا تدعو جميع الدول إلى تجاوز الخطاب واتخاذ إجراءات ملموسة لجعل مجلس الأمن أكثر تمثيلا وشرعية".

أجندة خضراء وشراكة أوسع

وشملت زيارة شتاينماير الرسمية التي استمرت 3 أيام لقاءات مع كبار المسؤولين الغانيين تناولت عديدا من الملفات ذات الأولوية لدى الطرفين.

وتهدف برلين بالتمويل الجديد إلى تعزيز أجندة غانا للتصنيع الأخضر، ودفع أهداف الاستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في التجارة والتكنولوجيا والاستقرار الإقليمي.