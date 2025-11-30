استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية في الوقت الذي يواصل فيه مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 12 ألفا و25 ليرة عند الشراء و12 ألفا و75 ليرة عند البيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

ظل سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألفا و70 ليرة عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، عند المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

تطورات إيجابية وإطار جديد

حسب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية يعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية بشأن رفع العقوبات الدولية بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى: