استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A woman holds a stack of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
امرأة تحمل رزمة من الليرات السورية بعد صرف دولارات أميركية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)
Published On 30/11/2025
آخر تحديث: 16:09 (توقيت مكة)

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الأحد، في التعاملات الصباحية في الوقت الذي يواصل فيه مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب عند 12 ألفا و25 ليرة عند الشراء و12 ألفا و75 ليرة عند البيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

ظل سعر صرف الليرة السورية عند 12 ألفا و70 ليرة عند الشراء و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، عند المستويات ذاتها المسجلة مساء أمس.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man carries a bag of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
رجل يحمل كيسًا مليئًا بالليرة السورية بعد صرف دولارات أميركية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)

تطورات إيجابية وإطار جديد

حسب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية يعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، وذلك في ضوء التطورات الإيجابية بشأن رفع العقوبات الدولية بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى:

  • إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
  • تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.
  • تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.
المصدر: الجزيرة

