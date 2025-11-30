اقتصاد|قطر

شركات الطيران بالمنطقة تكمل تحديث برامج إيرباص إيه 320

Qatar Airways airbus a320 landing at London Heathrow International Airport
طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" تابعة للخطوط القطرية (غيتي)
Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 16:13 (توقيت مكة)

حفظ

توالت إعلانات شركات الطيران في الشرق الأوسط عن اكتمال تحديثها لبرامج طائرات ""إيرباص إيه 320″ المتضررة، مع تأثرات طفيفة لجداول الرحلات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها انتهت من تحديثات البرامج لأسطول طائرات "إيه 320" المتضررة، مشيرة إلى أن جدول الرحلات تأثر بشكل طفيف.

من جهتها، أكملت الخطوط الجوية السعودية التحديثات الخاصة بطائرات "إيه 320" دون تأثير يُذكر على عملائها، حسبما أعلنت.

من جانبها، أعلنت شركة فلاي ناس السعودية أن جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد دون تأخير.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها أكملت تحديث 20 طائرة من أصل 68 من طراز "إيه 320".

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن الخطوط الجوية الكويتية انتهت من جميع تحديثات الأنظمة الفنية لطرازات "إيه 320".

جاء ذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها تجري تحديثات برمجية مع إيرباص على أسطولها من طائرات "إيه 320″، متوقعة حدوث تأخير في بعض رحلاتها.

وأمرت شركة إيرباص الأوروبية أول أمس الجمعة بإجراء إصلاحات فورية لـ6 آلاف طائرة من طائراتها من طراز "إيه 320" المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة أثرت على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما هدد بإثارة اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في حركة السفر بالولايات المتحدة.

إعلان

ويبدو أن هذه الانتكاسة من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاما، وتأتي بعد أسابيع من تفوق "إيه 320" على طائرة "بوينغ 737″ باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه إيرباص توجيهاتها كانت هناك نحو 3 آلاف طائرة من عائلة "إيه 320" في الجو.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان