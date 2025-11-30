شركات الطيران بالمنطقة تكمل تحديث برامج إيرباص إيه 320

توالت إعلانات شركات الطيران في الشرق الأوسط عن اكتمال تحديثها لبرامج طائرات ""إيرباص إيه 320″ المتضررة، مع تأثرات طفيفة لجداول الرحلات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها انتهت من تحديثات البرامج لأسطول طائرات "إيه 320" المتضررة، مشيرة إلى أن جدول الرحلات تأثر بشكل طفيف.

تنوّه الخطوط الجوية القطرية بأنها انتهت من مراجعة التحديثات المطلوبة على أسطول طائراتها المتأثرة من طراز إيرباص A320. ولم يتأثر جدول الرحلات الجوية للناقلة القطرية إلّا بشكل طفيف.

تظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقم موظفينا على رأس أولوياتنا. — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) November 30, 2025

من جهتها، أكملت الخطوط الجوية السعودية التحديثات الخاصة بطائرات "إيه 320" دون تأثير يُذكر على عملائها، حسبما أعلنت.

من جانبها، أعلنت شركة فلاي ناس السعودية أن جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول الزمني المحدد دون تأخير.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها أكملت تحديث 20 طائرة من أصل 68 من طراز "إيه 320".

بيان إلحاقي 🚨 pic.twitter.com/3RPmedxaZs — flynas طيران ناس (@flynas) November 29, 2025

كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن الخطوط الجوية الكويتية انتهت من جميع تحديثات الأنظمة الفنية لطرازات "إيه 320".

يطمئن الطيران المدني في دولة الكويت جميع المسافرين بأن شركات الطيران التابعه لدولة الكويت قد استكملت كافة التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنيه على طرازات ايرباص 320 المرتبطه بسلامة الطيران على هذا الطراز. ويتقدم الطيران المدني بخالص الشكر والتقدير إلى الناقلات الجويه الكويتية على… pic.twitter.com/grgPFClPyP — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) November 29, 2025

جاء ذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنها تجري تحديثات برمجية مع إيرباص على أسطولها من طائرات "إيه 320″، متوقعة حدوث تأخير في بعض رحلاتها.

وأمرت شركة إيرباص الأوروبية أول أمس الجمعة بإجراء إصلاحات فورية لـ6 آلاف طائرة من طائراتها من طراز "إيه 320" المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة أثرت على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما هدد بإثارة اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاما في حركة السفر بالولايات المتحدة.

إعلان

ويبدو أن هذه الانتكاسة من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاما، وتأتي بعد أسابيع من تفوق "إيه 320" على طائرة "بوينغ 737″ باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.

وفي الوقت الذي أصدرت فيه إيرباص توجيهاتها كانت هناك نحو 3 آلاف طائرة من عائلة "إيه 320" في الجو.