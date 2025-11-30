شركات الطيران تتحرك لاحتواء خلل إيرباص إيه 320

سارعت شركات الطيران حول العالم للحفاظ على تشغيل أساطيلها بعد خلل برمجي أجبرها على تحديث عاجل لطائرة إيرباص الأكثر استخداما، وحالت الاستجابة السريعة دون عطل كبير خلال موسم سفر العطلات.

وفي أقل من 24 ساعة من إصدار إيرباص ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي توجيها طارئا، عادت شركات الطيران، بما في ذلك مجموعة الخطوط الجوية الأميركية، وشركة إنديغو الهندية، وشركة إيزي جيت البريطانية -وهي من أكبر شركات تشغيل طائرة إيه 320- إلى إصدار سابق من البرنامج لمعظم أساطيلها، مما سمح لها بالحفاظ على عملياتها بشكل طبيعي إلى حد كبير.

إصلاحات سريعة

وصرح وزير النقل الأميركي، شون دافي، في منشور على موقع إكس: "لا ينبغي للمسافرين توقع أي اضطرابات كبيرة"، مضيفا أن جميع شركات الطيران الأميركية المتضررة تسير على الطريق الصحيح لإكمال الأعمال اللازمة على طائراتها.

وأعلنت الخطوط الجوية الأميركية في وقت سابق من أمس السبت أن 4 طائرات فقط من أصل 209 طائرات متأثرة لا تزال بحاجة إلى صيانة، وأكدت شركتا دلتا ويونايتد إيرلاينز، كلٌ على حدة، عدم وجود أي تأثير لمشكلة برمجيات طائرة إيه 320.

فاجأ إعلان شركة إيرباص، أول أمس الجمعة، شركات الطيران والمسافرين، بينما كان المسافرون الأميركيون يستعدون للعودة إلى ديارهم بعد موسم سفر قياسي بمناسبة عيد الشكر.

وقالت الشركة المصنعة الأوروبية إن أكثر من 6 آلاف طائرة تأثرت بالخلل، أي أكثر من نصف أسطول طائرات إيه 320 العالمي، الذي قد يؤدي، في ظل ظروف معينة، إلى إتلاف بيانات الحاسوب التي تساعد في الحفاظ على التحكم في الطيران.

وتحتاج الطائرات التي تتطلب إصلاحا العودة إلى الإصدار السابق من البرنامج، وقد يستغرق تحميل البيانات ما لا يزيد عن ساعتين إلى 3 ساعات، لكن ما يصل إلى 1000 طائرة قديمة ستحتاج إلى ترقية فعلية للأجهزة، وسيتعين إيقافها عن العمل طوال فترة الصيانة، وفقا لمصادر نقلت عنها بلومبيرغ ووصفتها بالمطلعة.

واضطرت شركات الطيران المشغلة للطائرة إلى إجراء الإصلاح قبل الرحلة الاعتيادية التالية للطائرة، مما وضع شركات الطيران تحت ضغط شديد للتحرك بسرعة وإلا خاطرت باختناقات كبيرة.

جاء الإصلاح البرمجي المُوصى به بعد قرابة شهر من حادثة طائرة تابعة لشركة جيت بلو للطيران تعرضت لـ"إشعاع شمسي كثيف"، مما أدى إلى عطل في البرنامج أدى إلى هبوط مفاجئ دون تدخل الطيار. لم يُصب أحد في الحادثة، لكن الطائرة انحرفت عن مسارها المعتاد، مما استدعى فتح تحقيق.

وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، في منشور على موقع لينكدإن إن فرق الشركة "تعمل على مدار الساعة لدعم مُشغّلينا وضمان نشر هذه التحديثات بأسرع ما يمكن لإعادة الطائرات إلى الجو واستئناف عملياتها الاعتيادية".

في الولايات المتحدة، التي تشهد موسم سفر قياسيا بمناسبة عيد الشكر، سعى مشغلو نحو 1600 طائرة من عائلة إيه 320 إلى تطبيق إصلاحات مع الحد من الاضطراب إلى أدنى حد.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية أن توجيهها الطارئ بشأن صلاحية الطيران، الذي يحاكي توجيهات الهيئات التنظيمية الأوروبية، يؤثر على حوالي 545 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة الطيران الهندية "إنديغو"، التي قدمت طلبا ضخما لشراء طائرات إيه 320، أن عمليات فحص 160 طائرة من أصل 200 طائرة متأثرة قد اكتملت بحلول منتصف نهار السبت بالتوقيت المحلي، من دون أي إلغاء للرحلات.

لكن بعض شركات الطيران تضررت بصورة كبيرة فور إعلان إيرباص، فقد أعلنت شركة "أفيانكا إس إيه" الكولومبية أن أكثر من 70% من أسطولها قد تأثر، وأنها أوقفت بيع التذاكر حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، وألغت شركة "آنا هولدينغز" اليابانية 95 رحلة يوم السبت، مما أثر على حوالي 13 ألفا و200 مسافر.

تحديث برمجي

وأُلغيت بعض الخدمات في أستراليا ونيوزيلندا في وقت مبكر من أمس السبت، مما تسبب في اضطراب حركة السفر، إذ أوقفت شركة جيت ستار، التابعة لشركة كانتاس للطيران المحدودة، وشركة طيران نيوزيلندا المحدودة، بعض طائراتها من طراز إيرباص إيه 320 لإجراء تحديث برمجي.

وصرحت شركة ويز إير هولدينغز بي إل سي، وهي شركة طيران مجرية منخفضة التكلفة تمتلك أسطولا من طائرات إيرباص فقط يضم حوالي 250 طائرة، بأنها نفذت التحديثات بنجاح على جميع طائرات عائلة إيرباص إيه 320 المتأثرة خلال الليل، وأن عمليات الطيران عادت إلى طبيعتها.

وأفادت هيئة الطيران المدني البريطانية بأن شركات الطيران نفذت بالفعل تحديثا برمجيا "للغالبية العظمى من الطائرات المعنية".

وقالت الهيئة: "رغم توقع حدوث بعض الاضطرابات، فإن عددا قليلا جدا من رحلات شركات الطيران البريطانية تأثرت، وإن الركاب لا يعانون من آثار تُذكر".

وتتنافس طائرة إيه 320 مع طراز 737 من شركة بوينغ، وتُعتبر هاتان العائلتان من الطائرات النفاثة العمود الفقري لصناعة الطيران المدني، واضطرت شركة إيرباص بالفعل إلى استيعاب مشاكل في محركات طائراتها الأحدث من طراز إيه 320 نيو A320neo، التي تعمل بمحركات برات آند ويتني، مما أجبر مئات الطائرات على الخروج من الخدمة مؤقتا للصيانة.