تعرف إلى طائرة إيرباص إيه 320 التي أربكت حركة الطيران في العالم

في هذا التقرير تستعرض الجزيرة أبرز الحقائق حول إيرباص إيه 320 طائرة الركاب الأكثر مبيعا في العالم، والتي تسبب استدعاء 6 آلاف منها في إرباك حركة الطيران العالمية.

وقد شهد قطاع الطيران العالمي حالة من الارتباك، بعد أن أمرت شركة إيرباص الأوروبية الجمعة بإجراء إصلاحات فورية لـ6 آلاف طائرة من طائراتها من طراز "إيه 320" (A320) المستخدمة على نطاق واسع، في عملية استدعاء شاملة تؤثر على أكثر من نصف الأسطول العالمي.

وتعد عملية الاستدعاء هذه من بين أكبر عمليات الاستدعاء في تاريخ إيرباص الممتد على مدى 55 عاما، وتأتي بعد أسابيع من تفوق "إيه 320" على طائرة "بوينغ737″ باعتبارها الطراز الذي تم تسليم أكبر عدد من طائراته.

وإليكم أبرز الحقائق حول طائرة الركاب الأكثر مبيعا في العالم…

إيرباص إيه 320 الطائرة الأثر رواجا

إيرباص إيه 320 هي عائلة الطائرات أحادية الممر الأكثر رواجًا في العالم، وتعد الخيار الأمثل لشركات الطيران، بدءًا من شركات الطيران منخفضة التكلفة وصولًا إلى نماذج الأعمال الجديدة التي تستفيد من مستويات جديدة من الأداء والراحة، وفق ما أوضحت الشركة الأوروبية في ملف تعريفي نشرته في أبريل/نيسان الماضي.

للطائرة 3 أحجام هي (إيه 319 وإيه 320 وإيه 321)، وتوفر عائلة طائرات إيه 320 مقصورات أحادية الممر تتراوح سعتها بين 120 إلى 244 مقعدًا.

وتتيح إيرباص إيه 320 للشركات اختيار حجم الطائرة المناسب لتلبية احتياجات السوق، من المسارات منخفضة الكثافة إلى عالية الكثافة وصولًا إلى المسارات الأطول مدى، كما توفر خيار نقل البضائع في حاويات.

الطلبات والتسليمات

تلقت شركة إيرباص طلبات للحصول على 19 ألفا و223 طائرة من أكثر من 300 شركة، 11 ألفا و127 طلبية لعائلة إيه 320 نيو (A320 neo) لأكثر من 140 عميلا.

سلمت الشركة 11 ألفا و971 طائرة، منها 3871 طائرة من عائلة إيه 320 نيو.

بحلول أبريل/نيسان الماضي كان لدى الشركة 7262 طلبية قيد الانتظار.

حققت الطائرة أكثر من 357 مليون ساعة طيران في أكثر من 191 مليون دورة طيران منذ دخولها الخدمة.

تطور معدل إنتاج عائلة إيه 320

تقول الشركة إن إنتاج عائلة إيه 320 يتقدم بشكل جيد نحو المعدل المعلن سابقًا والبالغ 75 طائرة شهريا بحلول عام 2027، وتشير إلى أنها ستلبي الطلبات من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية في مواقعها الصناعية الحالية.

وللشركة 4 خطوط تجميع نهائي لعائلة طائرات إيه 320 في هذه المناطق من العالم:

أنظمة طائرة إيه 320

نظام سكاي وايس Skywise: يُعدّ من الركائز الأساسية للتحسينات المستمرة في عائلة طائرات إيه 320، ويتعلق بإمكانية استخراج البيانات من الطائرة وجعلها قيّمة للمشغلين بفضل توافقه مع طائرات عائلة إيه 210 – A320، وخاصةً لعمليات وصيانة أساطيلهم.

تشترك جميع طائرات عائلة إيه 320 في نفس أنظمة التحكم الرقمي في الطيران السلكي وأنظمة إدارة المقصورة.

حسب الشركة فإن هذا التشابه يساعد في خفض تكلفة تدريب الطيارين وجدولة مواعيدهم، مع خفض تكاليف التشغيل والصيانة أيضًا.

طرازات طائرات الشحن

تتوفر عائلة طائرات إيرباص إيه 320 أيضًا كطائرة شحن بفضل برنامج "بي 2 إف" (P2F) الذي يوفر فرصة تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن لطائرات إيه 320 وإيه 321 التي أكملت خدمتها التشغيلية المجدية كطائرات ركاب.

يستوعب البرنامج ما يصل إلى 27 طنا متريا على مدى 1900 ميل بحري، ويوفر مساحة تتسع لـ14 حاوية/منصة نقالة كبيرة على السطح الرئيسي و10 حاويات من نوع "إل دي 3" (LD3) على السطح السفلي.

تاريخ الطائرة إيه 320