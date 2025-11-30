اقتصاد|تركيا

شراكة اقتصادية ناشئة.. تأسيس مجلس الأعمال التركي السوري في إسطنبول

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
انعقاد منتدى الأعمال التركي السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك (الجزيرة)

نانسي موسى

Published On 30/11/2025
|
آخر تحديث: 19:07 (توقيت مكة)

حفظ

استضافت مدينة إسطنبول منتدى الأعمال التركي السوري ضمن فعاليات قمة العالم الحلال ومعرض حلال إكسبو 2025، وذلك برعاية رئاسة الجمهورية التركية وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، وبمشاركة رسمية واقتصادية واسعة من الجانبين.

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
منتدى الأعمال التركي السوري شكّل محطة بارزة في إسطنبول ضمن فعاليات قمة العالم الحلال ومعرض حلال إكسبو 2025 بمشاركة رسمية واقتصادية واسعة (الجزيرة)

وشهد المنتدى حضور ممثلين عن وزارة التجارة التركية وهيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية إلى جانب عشرات رجال الأعمال والخبراء، في مؤشر على رغبة متزايدة في إعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعلن المشاركون تأسيس مجلس الأعمال السوري التركي المشترك بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، ليكون منصة مخصّصة لتنسيق التعاون التجاري وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة.

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
مجلس الأعمال السوري التركي المشترك (STİK) أُعلن تأسيسه ليكون منصة جديدة لتنظيم التعاون التجاري والاستثمار بين الجانبين (الجزيرة)

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس رواد رمضان، إن انعقاد المنتدى يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية إلى "مرحلة الفرص"، مضيفا أن الاقتصاد السوري يتحرك في اتجاه جديد يقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتحديث بيئة الأعمال وفتح المسارات التجارية واللوجستية مع تركيا وتوسيع المحاضن الاقتصادية المخصّصة للاستثمار.

وأشار رمضان إلى وجود أكثر من 34 ألف شركة تركية بمشاركة سورية، معتبرا أن هذا المخزون المشترك يشكّل قاعدة جاهزة لإطلاق شراكات اقتصادية أوسع في المرحلة المقبلة.

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
رواد رمضان أكد أن المرحلة الاقتصادية الجديدة في سوريا تقوم على تعزيز القطاع الخاص وتحديث بيئة الأعمال وفتح المسارات التجارية مع تركيا (الجزيرة)

واستعرض مسؤولون في المنتدى إمكانات قطاع الحلال العالمي الذي تتجاوز قيمته 2.3 تريليون دولار، ودور سوريا المتوقع في سلاسل الإمداد الزراعية واللوجستية، خاصة مع عودة النشاط الصناعي ودخول أكثر من 1300 مصنع مرحلة الإنتاج منذ بداية المرحلة الاقتصادية الجديدة.

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
القطاع الصناعي السوري شهد عودة تدريجية للنشاط بدخول أكثر من 1300 مصنع مرحلة الإنتاج في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة (الجزيرة)

وكشف رئيس مجلس الإدارة حسام ططري عن مباحثات متقدمة مع الجانب التركي لإطلاق مشروع مشترك في قطاع النسيج، مؤكدا أن الخطوة تستهدف تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.

إعلان

وسجل المجلس فور الإعلان عنه إقبالا لافتا، حيث تلقى أكثر من 730 طلب عضوية خلال يومين فقط، وفق ما أكده مدير التسويق والتدريب في المجلس علاء الدين أكسوي.

انعقاد منتدى الأعمال التركي – السوري في إسطنبول وإطلاق مجلس الأعمال المشترك STİK - رواد رمضان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السوري التركي المشترك
الإقبال الواسع على المجلس ظهر من خلال تسجيل أكثر من 730 طلب عضوية خلال يومين بما يعكس حجم الاهتمام بالشراكة الاقتصادية بين البلدين (الجزيرة)

وجاء انعقاد المنتدى متزامنا مع الذكرى الأولى للإطاحة بنظام بشار الأسد، وهو ما منح اللقاءات بعدا رمزيا يعكس تحولات سياسية واقتصادية كبرى تشهدها سوريا.

وشاركت شركات سورية في جناح خاص داخل معرض حلال إكسبو 2025 بالتعاون مع وزارة التجارة التركية، في خطوة قال منظموها إنها بداية مرحلة أكثر استقرارا وتنظيما في مسار التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق.

المصدر: الجزيرة

إعلان