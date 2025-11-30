تحالف أوبك بلس يثبت إنتاج النفط

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بيان، إن دول تحالف أوبك بلس اتفقت خلال اجتماعها اليوم الأحد على الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير في العام المقبل، وعلى آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء.

ونقلت رويترز عن مصدر في "أوبك بلس"، ومصدر آخر مطلع على محادثات التحالف في وقت سابق اليوم إن 8 دول من التحالف اتفقت من حيث المبدأ على الإبقاء على وقف زيادة إنتاجها من النفط مؤقتا خلال الربع الأول من 2026.

وجاء اجتماع تحالف أوبك بلس، الذي يضخ نصف النفط العالمي، وسط جهود أميركية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. وقال مصدران إن الوزراء بدؤوا سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت.

وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف "أوبك بلس" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا.

استمرار خفض الإنتاج

وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15% هذا العام.

وأوقف تحالف أوبك بلس زيادات إنتاج النفط للربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل/نيسان 2025.

ولا تزال المجموعة ملتزمة بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 ملايين برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي 3% من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.

وقالت أوبك إن المجموعة وافقت على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من 2027.

ويناقش تحالف أوبك بلس هذه المسألة منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.

إعلان

وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنغولا من المجموعة في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.