لماذا تغّير البرازيل حبوب قهوتها نحو الروبوستا؟

Coffee beans are seen in grinders at Vigilante Coffee, Wednesday, Sept. 1, 2021, in College Park, Md. A confluence of supply chain problems, drought, frost and inflation all point to the price of your cup of morning coffee going up. The tricky part is trying to figure when — and how much. A sustained drought followed by two July frosts blew a hole in Brazil's coffee output, sending futures contract prices for the popular Arabica bean to near seven-year highs. (AP Photo/Julio Cortez)
زيادة إنتاج روبوستا في البرازيل تحوّلت إلى أبرز ملامح سوق القهوة (أسوشيتد)
Published On 30/11/2025
آخر تحديث: 13:29 (توقيت مكة)

ظلّت قهوة "أرابيكا" لسنوات رمزا لصادرات البرازيل، لكن تقريرا لوكالة بلومبيرغ كشف أن خريطة البن العالمي تتبدل على نحو متسارع، بعدما فرض تغيّر المناخ شروطه القاسية على المزارعين، ليدفعهم نحو الاستثمار المتزايد في "روبوستا" الأكثر صلابة في وجه الحرارة والأمراض.

وتوضح بلومبيرغ أن البرازيل، وهي أكبر منتج لـ"أرابيكا" عالميا، باتت ترى في "روبوستا" فرصة لضمان استمرارها كالمورّد الأول للقهوة، مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرار موجات الجفاف في المناطق التقليدية لزراعة البن الأعلى جودة.

ووفق وزارة الزراعة الأميركية، فقد زاد إنتاج "روبوستا" في البرازيل بأكثر من 81% خلال العقد الأخير.

والروبوستا هي ثاني أكثر أنواع البن شهرة بعد الأرابيكا، وتعرف بنكهتها القوية ومراراتها العالية.

قفزة روبوستا وتحولات قاسية تضرب أرابيكا

وتنقل بلومبيرغ عن فيرناندو ماكسيميليانو، المدير بسوق القهوة في شركة "ستون إكس"، قوله إن نمو "روبوستا" لم يكن بالضرورة مدفوعا بالطلب، موضحا أن المشاكل المناخية والخسائر في أرابيكا كانت العوامل الرئيسة التي ساهمت في تحفيز نمو هذا النوع من البن.

MBALE, UGANDA - SEPTEMBER 19: A man shows a branch of a coffee tree at the coffee cultivation field in Mbale, Uganda on September 19, 2024. While countries such as Ethiopia and Kenya stand out with their coffee production in eastern Africa, the contribution of Ugandan coffee, known as "natural coffee", to the country's economy has been increasing in recent years. Uganda grows two types of coffee, Arabica and Robusta. Arabica coffee is grown along the Kenyan border in the east of the country, while Robusta coffee is grown around Lake Victoria. While Arabica coffee has a bitter and pungent flavor, Robusta has a softer and sweeter taste. (Photo by Gokhan Kavak/Anadolu via Getty Images)
توسع زراعة روبوستا يعكس قدرة أعلى على الصمود أمام الحرارة والأمراض الزراعية (الأناضول)

وبحسب بلومبيرغ، ارتفع إنتاج "أرابيكا" في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة تراوحت بين 2% و2.5% سنويا، بينما قفز إنتاج "روبوستا" بنحو 4.8% سنويا، ليصل هذا العام إلى زيادة تقارب 22%، وهو مستوى قياسي يؤكد قدرته على تحمل الظروف الجوية المتطرفة ورفع تنافسيته وربحيته.

وفي مناطق البرازيل الأكثر سخونة -حيث لم تعد "أرابيكا" قادرة على النمو- يلجأ بعض المنتجين إلى أساليب التظليل عبر زراعة القهوة تحت الأشجار الأصلية.

وينقل تقرير بلومبيرغ عن جوناتاس ماتشادو، المدير التجاري لـ"كافيه أبوي" في منطقة الأمازون، قوله: بهذه الطريقة ستظل الشجرة منتجة، وستبقى أكثر رطوبة، ولن تتدهور بسهولة.

ما الذي ينتظر مستهلكي القهوة؟

تشير بلومبيرغ إلى أن البرازيل بدأت تقترب في حجم إنتاج "روبوستا" من فيتنام، أكبر منتج عالمي له، وربما تتجاوزها مستقبلا بفضل "سلسلة توريد شديدة التنظيم"، بحسب محللين في رابو بنك.

وتوضح بلومبيرغ أن حبوب "روبوستا" أكثر مرارة وأعلى في نسبة الكافيين من "أرابيكا"، لكن الأجيال الشابة "لا تولي اهتماما كبيرا بأصل الحبوب أو مذاقها"، وتميل إلى المشروبات المخصصة الممزوجة بالحليب والكريمات و"الشراب المنكّه" الذي يخفي الطعم الأصلي.

ويضيف ماثيو باري، مدير الرؤى العالمية للأغذية في "يورو مونيتور": "إنهم لا يهتمون كثيرا بالمصدر أو بملاحظات التذوق".

Dan Streetman, vice president of wholesale and coffee buyer for Irving Farm Coffee Roasters, holds a handful of La Bendicion coffee beans from Nicaragua at Irving Farm in the Manhattan borough of New York September 23, 2014. For the first time in three years, Streetman is buying coffee beans in bulk from Colombia, exploiting low comparative prices and reflecting new flexibility by U.S. roasters who had become over reliant on a single country for premium arabica. Streetman, the buyer for New York City-based specialty roaster and retailer Irving Farm Coffee Roasters, stopped ordering from the South American country in 2011 as disease devastated crops, supplies became erratic and prices soared. Instead he bought more from El Salvador, Guatemala and Honduras. Now, leaf rust fungus, known as roya, is threatening Central America's crops, lifting the cost for many of those grades above Colombia's for the first time in more than eight years, according to Reuters data on physical coffee prices, which are expressed as differentials above or below New York futures. To match story USA-COFFEE/ROASTERS Picture taken September 23, 2014. REUTERS/Carlo Allegri (UNITED STATES - Tags: BUSINESS AGRICULTURE COMMODITIES)
السوق الأوروبي قد يشهد طلبا أكبر على روبوستا مع تشديد قواعد الاستيراد البيئي (رويترز)

وترى بلومبيرغ أن الأسعار المتصاعدة للقهوة عالميا قد تدفع المستهلكين نحو "روبوستا"، الأرخص ثمنا، وتوضح أن الفجوة السعرية بين "أرابيكا" و"روبوستا" في أوروبا قد تتسع، خاصة بعدما فرض الاتحاد الأوروبي قانونا يلزم بإثبات عدم ارتباط السلع المستوردة بإزالة الغابات.

غير أن القهوة الفورية -المعتمدة أساسا على "روبوستا"- مستثناة من هذه القواعد، ما يعني احتمال ارتفاع الطلب عليها.

ووفق للشركة المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات غراند فيو ريسيرتش، تستحوذ أوروبا على "نحو 50% من إيرادات القهوة الفورية عالميا".

إنتاجية أعلى وأسعار قياسية

وتنقل بلومبيرغ عن أليكسساندرو تيسييرا، الباحث في مؤسسة الأبحاث الزراعية البرازيلية، قوله إن ارتفاع الأسعار العالمية، إلى جانب إنتاجية روبوستا التي تكاد تضاعف إنتاجية أرابيكا، أقنع المزارعين بتوسيع الاستثمار في هذا النوع.

ويشير المتحدث نفسه إلى أن منتجي "روبوستا" باتوا يعملون على تحسين جودة الحبوب، وهو ما جعلها "أكثر جاذبية للمستهلكين" بجانب رفع أسعارها.

المصدر: بلومبيرغ

