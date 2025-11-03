التضخم في تركيا يتراجع لأدنى مستوى في 4 أعوام

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.87% خلال الشهر الماضي من 33.3% في سبتمبر/أيلول السابق عليه -وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين- مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال نحو 4 أعوام.

وانخفض معدل التضخم الشهري 2.55%، خلال أكتوبر/تشرين الأول من 3.2% خلال سبتمبر/أيلول السابق عليه.

وكان من المتوقع -في استطلاع أجرته رويترز- أن يسجل التضخم 33.24% على أساس سنوي و2.83%.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ مستوى 44.38% نهاية عام 2024.

وقد تشجع المعدلات، التي جاءت أقل من المتوقع، البنك المركزي على إبطاء دورة التيسير النقدي لكن من دون وقفها.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 34.9% مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، و3.4% مقارنة مع سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء التضخم مدفوعا بارتفاع كبير في أسعار قطاع الإسكان التي زادت 50% على أساس سنوي.

خفض الفائدة

توقع بعض المحللين أن يُوقف البنك المركزي برنامجه لتخفيف السياسة النقدية (خفض الفائدة) خاصةً إذا تجاوز معدل التضخم في أكتوبر/تشرين الأول التوقعات.

وأظهرت محاضر الاجتماع المنشورة -يوم الجمعة الماضي- تحذير البنك من أن مخاطر انخفاض التضخم خاصةً أسعار المواد الغذائية أصبحت أكثر وضوحًا، وأن توقعات التضخم ارتفعت في أكتوبر/تشرين الأول، حتى مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال وزير المالية محمد شيمشك الجمعة الماضية إنه يبدو من الصعب الوصول إلى النطاق المتوقع للتضخم بين 25% و29% بنهاية هذا العام، لكنه أضاف أن انخفاض التضخم سيستمر بقوة عام 2026.

وقد أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 1.63% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 27%.