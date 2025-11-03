الذهب يرتفع مع استقرار الدولار والنفط يستقر مع قرار أوبك زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار دون أعلى مستوياته في 3 أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، على الرغم من أن تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الاتحادي الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول وانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدّ من المكاسب.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 4015.03 دولار للأوقية (الأونصة)، في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.77% لتصل إلى 4027.10 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، بعد أن تراجع بنسبة مماثلة في وقت سابق من اليوم ليستقر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق في أواندا، كيلفن وونغ، قوله: "الأمر يتعلق أكثر بتكوين مراكز استثمارية من جانب الدولار الأميركي، بالنظر إلى أن قوة الدولار بدأت تستقر في جلسة التداول الآسيوية اليوم، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر الذهب".

خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة 25 نقطة أساس في 29 أكتوبر/ تشرين الأول للمرة الثانية هذا العام، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول المتشددة لاحقًا ألقت بظلال من الشك على احتمالية إجراء تخفيضات أخرى في الفائدة في عام 2025.

يُقدّر المتداولون الآن احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 71%، بانخفاض عن أكثر من 90% قبل تصريحات باول، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME.

ويُراقب المستثمرون أخبارًا أخرى، بما في ذلك بيانات التوظيف الأميركية الصادرة عن شركة إيه دي بي لأبحاث سوق العمل ADP ومؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن آي إس إم ISM هذا الأسبوع، بحثًا عن مؤشرات اقتصادية قد تُغيّر موقف الاحتياطي الاتحادي المتشدد.

وقال وونغ: "انخفض الإقبال على الملاذ الآمن في الوقت الحالي، مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقد يكون ذلك أيضًا تحولًا نحو استثمارات أكثر ميلًا للمخاطرة في الأسهم.. ما يُسبب تراجعًا (كبيرًا) في زخم صعود الذهب".

والأسبوع الماضي، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خفض الرسوم الجمركية على الصين مقابل تنازلات من بكين بشأن تجارة الفنتانيل غير المشروعة، ومشتريات فول الصويا الأميركي، وصادرات المعادن النادرة.

المعادن النفيسة

وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي:

ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.47% إلى 48.9 دولار للأونصة.

ارتفع البلاتين 2.36% إلى 1608.55 دولار.

زاد البلاديوم 1.22% إلى 1457.28 دولارًا.

النفط

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قررت مجموعة أوبك بلس أمس تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، ما هدّأ المخاوف المتزايدة بشأن وفرة المعروض.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.77 للبرميل متخلية عن مكاسبها المبكرة، في وقت كتابة التقرير، وكانت أغلقت مرتفعة 7 سنتات الجمعة الماضية.

واستقر الخام الأميركي عند 60.94 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع قدره 41 سنتا في الجلسة السابقة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك بلس أمس الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر/ كانون الأول، وهو مستوى الزيادة ذاته لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت المجموعة في بيان "بعد ديسمبر وبسبب عوامل موسمية، قرر تحالف أوبك بلس أيضا تعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026".

وقالت المحللة في آر بي سي كابيتال، هيليما كروفت: "ثمة مجال واسع لاتباع نهج حذر نظرا لعدم اليقين بشأن الإمدادات في الربع الأول والضعف المتوقع على الطلب".

وأضافت أن روسيا لا تزال عاملا رئيسيا في تقلبات العرض في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط العملاقتين روسنفت ولوك أويل، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة الروسية.

وتعرض ميناء توابسي، أحد موانئ النفط الرئيسية في روسيا على البحر الأسود، لهجوم أوكراني بالطائرات المسيرة أمس الأحد مما تسبب في حريق وإلحاق أضرار بناقلة نفط واحدة على الأقل.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول، ليصلا إلى أدنى مستوى لهما في خمسة أشهر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط مخاوف من وفرة المعروض ومخاوف اقتصادية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع بمقدار 86 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 13.8 مليون برميل يوميا في أغسطس/ آب.

ونفى الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أنه يفكر في شن ضربات داخل فنزويلا وسط توقعات متزايدة بأن واشنطن قد توسع قريبا عملياتها التي تستهدف تهريب المخدرات.