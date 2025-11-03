أنفق ما لا يقل عن 26 مليارديرًا ملايين الدولارات في محاولة لمنع زهير ممداني من تولي منصب عمدة نيويورك، لكن المثير للدهشة هو دعم مليارديرين له.

وحسب فوربس، فإنه خلال الأسبوع الماضي أنفق 26 مليارديرًا أو عائلة مليارديرية ما يزيد على 22 مليون دولار إجمالًا لمنع ممداني (العضو بمجلس مدينة نيويورك والمتصدر في استطلاعات الرأي) من الفوز في الانتخابات.

ويصف ممداني نفسه بالاشتراكي الديمقراطي، ويرى أن وجود المليارديرات أمرٌ ينبغي ألا يكون موجودًا.

إليزابيث سيمونز

في المقابل دعمت إليزابيث سيمونز، ابنة ملياردير صناديق التحوّط الراحل جيم سيمونز (توفي عام 2024) والتي تتشارك ثروة قدرها 32.5 مليار دولار، بنحو 250 ألف دولار إلى منظمة "نيويوركرز من أجل تكاليف أقل" وهي المجموعة المستقلة الرئيسية التي تدعم حملة ممداني في أغسطس/آب.

ويأتي تبرع إليزابيث في إطار تاريخ عائلي طويل من العطاء السياسي، وكان جيم سيمونز من أبرز المتبرعين للحزب الديمقراطي، وضخّ أكثر من 100 مليون دولار في الانتخابات الفدرالية بين عامي 2015 و2024.

وتعرف إليزابيث سيمونز، المقيمة في أثرتون بولاية كاليفورنيا، بأنها ناشطة في مجال المنظمات غير الربحية، وتعمل في مجالس إدارة منظمات تقدمية مثل مشروع مارشال ومؤسسة مجتمع عادل (التي أسستها شقيقتها أودري) وتتطوع في مجلة "ذا بيت ويذين" (للشباب المسجونين) كما ترأس مؤسسة هايسينغ-سيمونز التي تبرعت بما يقرب من 1.3 مليار دولار منذ عام 2007 لمنظمات تعمل في مجالات تغير المناخ والتعليم وحقوق الإنسان والعلوم.

توم بريستون-ويرنر

أما الملياردير الثاني الداعم لممداني فهو توم بريستون-ويرنر، المؤسس المشارك لشركة جيثب والبالغ من العمر 45 عامًا. ففي أبريل/نيسان، أرسل شيكًا بقيمة 20 ألف دولار إلى منظمة "نيويوركرز من أجل تكاليف أقل".

وبدأ ويرنر، وهو أيضًا من سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو، منصة تطوير البرمجيات عام 2008 وأصبح مليارديرًا بعد أن اشترت مايكروسوفت الشركة مقابل 7.5 مليارات دولار عام 2018؛ وتقدر فوربس صافي ثروته بحوالي مليار دولار اليوم، وهو يدير الآن شركة رأس مال استثماري تُدعى بريستون-فيرنر فينتشرز.

ولدى فيرنر تبرعات سياسية أقل، ويشير تحليل سجلات لجنة الانتخابات الفدرالية إلى أنه وزوجته تيريزا تبرعا بحوالي مليوني دولار في الانتخابات الفدرالية منذ عام 2019.

وفي مدونته، يُسلط فيرنر، وهو أيضًا أحد الموقعين على تعهد التبرع، الضوء على تبرعات إضافية عام 2020 لإغاثة متضرري كوفيد-19 (بقيمة مليون دولار) وجهود العدالة العرقية (250 ألف دولار). وقد وزعت مؤسستهما 28 مليون دولار منذ عام 2019، وفقًا لمراجعة سجلات الضرائب. وتقول فوربس إنه لم يُجب أيٌّ من المتبرعين على طلبات التعليق.

وفي حين أن سيمونز وويرنر قد يكونان المليارديرين الوحيدين الذين يدعمون ممداني، إلا أنه استقطب مانحين بارزين آخرين، من بينهم هارون وإدريس مختار زاده، الأخوان من منطقة العاصمة واشنطن اللذان شاركا في تأسيس شركة التمويل الشخصي "روكيت موني" ومقرها ماريلاند، ويشغلان اليوم منصبي الرئيس التنفيذي والمدير التقني على التوالي.

وتبرع هارون بمبلغ 99 ألف دولار، في حين قدم إدريس مبلغ 90 ألف دولار.

ومن المتبرعين المشهورين كذلك جين فوندا نجمة هوليود التي كانت متزوجة من الملياردير تيد تيرنر وتعيش في جورجيا، وتبرعت بمبلغ ألف دولار.

وتبرعت الممثلة سينثيا نيكسون، المقيمة بالمدينة -والتي تحدت أندرو كومو على منصب حاكم نيويورك عام 2018- بمبلغ 5 آلاف دولار.