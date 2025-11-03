الفاو: انهيار شبه تام للزراعة في غزة وما تبقى منها أقل من 5%

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مؤخرا تقريرها السنوي، مسلطة الضوء على الأزمات الغذائية العالمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني والزراعي الكارثي في قطاع غزة.

وأشار التقرير -الذي اطلعت الجزيرة نت عليه- إلى تدهور خطير في البنية التحتية الزراعية في غزة، حيث لم يتبقَّ سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية التي يمكن زراعتها، بعد أن تضرر أكثر من 80% من المساحات المزروعة بفعل العمليات العسكرية، وأصبحت 77.8% منها غير متاحة للمزارعين.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 70% من البيوت البلاستيكية الزراعية في القطاع قد دُمّرت بالكامل، كما تضررت غالبية الآبار الزراعية المستخدمة للري، مما جعل الوصول إلى المياه الزراعية محدودا للغاية.

وأكدت الفاو أن ما تشهده غزة يمثل انهيارًا شبه تام في منظومتها الزراعية والإنتاجية، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى اعتماد شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين الغذاء لملايين السكان.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه المنظمة دعواتها إلى تسهيل وصول المساعدات الزراعية والغذائية إلى القطاع، وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنى التحتية المتضررة، لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي في المنطقة.

وصنفت الفاو غزة ضمن أسوأ الأزمات الغذائية في العالم لعام 2024-2025، إلى جانب السودان واليمن وأفغانستان.

نُذر مجاعة

وعن الصيد البحري، بين تقرير الفاو أن ضررا كبيرا لحق به وتم تقييد وصول الصيادين إلى البحر، وهو ما زاد من نقص البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي للسكان.

وأشارت الفاو إلى أن أكثر من 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ، وأن الإنتاج المحلي من الخضراوات والحبوب انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل عامين.

وأوصت الفاو بزيادة الدعم الزراعي العاجل، بما في ذلك توفير البذور، والأعلاف، وإصلاح الآبار، لتجنب مزيد من الانهيار في الإنتاج المحلي.

كما دعت إلى تسهيل دخول الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر، مؤكدة أن استمرار القيود يفاقم الأزمة.

وأدرجت غزة ضمن المناطق التي تتطلب استجابة طارئة متعددة القطاعات تشمل الأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والدعم النفسي والاجتماعي

وقدّرت الفاو وشركاؤها أن نحو 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وإنسانية فورية.

كما حذّرت من أن استمرار النزاع وانقطاع الإمدادات قد يؤدي لمجاعة على نطاق واسع خلال أشهر إن لم يُسمح بدخول المساعدات.