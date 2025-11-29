حقل خور مور العراقي يباشر تصدير الغاز بعد أيام من هجوم بمسيّرة

استؤنفت اليوم السبت صادرات الغاز من حقل خور مور -أحد أكبر الحقول في إقليم كردستان العراق– بعد هجوم بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي أدى إلى توقف الإنتاج.

وأوضحت المصادر أن الصادرات التي استؤنفت كانت من غاز البترول المسال وليس الغاز الذي يتم توريده من الحقل لتوليد الطاقة في الإقليم.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية المشاركة في تشغيل الحقل قد ذكرت، أمس الأول الخميس، أن صاروخا أصاب مستودع تخزين، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق في الكهرباء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، كما لم تذكر السلطات الجهة التي تقف وراء الهجوم.

ووصلت أمس لجنة التحقيق الخاصة باستهداف حقل كورمور إلى موقع الحادث، للتحقيق في ملابسات الهجمات التي وقعت على حقل كورمور. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري وصلت الى السليمانية قادمة من محافظة كركوك للتحقيق بهجمات حقل كورمور".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني قد وجه يوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية باستهداف حقل كورمور في محافظة السليمانية.

ويعتبر الهجوم هو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة في يوليو/تموز الماضي على حقول النفط في الإقليم، مما أدى إلى خفض الإنتاج بحوالي 150 ألف برميل يوميا.

ويُعد خور كورمور أكبر حقل للغاز الطبيعي في العراق، ويغذي نحو 67% من احتياجات إقليم كردستان من الكهرباء، بالإضافة إلى تصدير جزء منها إلى محافظات عراقية أخرى.