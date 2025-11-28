بولات: 5 مليارات دولار حجم التجارة بين تركيا والمغرب

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا والمغرب بلغ نحو 5 مليارات دولار عام 2024.

وأضاف بولات -أثناء كلمته في "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي" المنعقد بإسطنبول- أن هذا المنتدى سيمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والمغرب.

وأعلن الوزير التركي أن وفدا تركيا رفيع المستوى، من مسؤولين وأفراد وشخصيات رفيعة المستوى، سيزور المغرب أواخر يناير/كانون الثاني القادم.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسارعت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006.

وذكر أن استثمارات تركيا في المغرب تتركز بشكل رئيسي في قطاعات مثل السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجيستية.

وقال الوزير: "أنجز مقاولونا بنجاح أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا حتى الآن، كما أنجزوا بنجاح 113 مشروعا إنشائيا بقيمة 4.2 مليارات دولار في البنية التحتية والفوقية في المغرب".

ووفقا لبيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2.7 مليار دولار، بينما وصل إجمالي وارداتها من المغرب إلى 1.1 مليار دولار.

استكشاف الفرص الاستثمارية في المغرب

من جهته، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون توجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف الفرص والاستفادة منها مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030.

وقال خلال المنتدى: "أتوقع أن يتوجه قطاع العقارات والشركات التركية إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها".

إعلان

وأضاف: "ستؤدي منافسات كأس العالم إلى تطورات مهمة، مما يفتح المجال أمام فرص استثمارية كبيرة".

من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا تبادلا مكثفا للزيارات والاجتماعات هذا العام، وإن هذه الاجتماعات أسفرت عن مقترحات عملية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضمان توازن تجاري، وتعميق التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ الربح للجميع.

وأكد حجيرة أن هذه المبادرات تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي المشتركة، وتحقيق ميزان تجاري أفضل ينعكس إيجابا على الاقتصادين.

أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج فقال إن الشراكة المغربية التركية ليست جديدة، بل تطورت.

وأضاف "توفر تركيا التكنولوجيا والخبرة. بينما يوفر المغرب المرونة والمواهب وإمكانية الوصول إلى الأسواق. معا، يمكننا خدمة أوروبا وأفريقيا وغيرهما".