الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية والدولار تحت الضغط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وهو في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، في حين يتجه الدولار نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4187.3 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية 3% ومكاسب شهرية بنسبة 4%.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل 0.8% عند 4221.30 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 87%.

وعززت تعليقات رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي وعضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأميركي كريستوفر والر هذا الأسبوع التوقعات بخفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وقال كيفن هاسيت المرشح البارز لخلافة جيروم باول في منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أيضا إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متوافقا مع رؤية الرئيس دونالد ترامب.

لكن عددا من رؤساء بنوك الاحتياطي الفدرالي الأميركي دعوا إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتا حتى يتأكد تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي عند 2%.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 54.18 دولارا للأوقية.

صعد البلاتين 1.7% إلى 1634.82 دولارا.

خسر البلاديوم 0.6% وانخفص إلى 1428.62 دولارا للأوقية لكنه يتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.

الدولار تحت الضغط

يتجه الدولار اليوم الجمعة نحو تكبد أسوأ خسارة أسبوعية له منذ أواخر يوليو/تموز الماضي، إذ يكثف المتعاملون رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي الشهر المقبل، في حين تراجعت السيولة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

إعلان

وتراجع الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويقول المستثمرون إن تولي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار.

وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية- قليلا ليستقر عند 99.58، محققا بعض المكاسب بعد التراجع لخمسة أيام في أسوأ خسارة أسبوعية له منذ 21 يوليو/تموز الماضي.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 0.8 نقطة أساس عند أكثر من 4% قليلا، لتنتعش بعد انخفاض لخمسة أيام شهدت تجاوز عتبة 4% مرتين لفترة وجيزة.

الدولار مقابل العملات الرئيسية