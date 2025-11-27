تحسن طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بصورة طفيفة في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و930 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و950 ليرة مسجّلة مساء أمس، كما زادت الليرة إلى 11 ألفا و980 ليرة عند البيع من 12 ألف ليرة مسجّلة أمس.

وفي الحسكة استقر سعر الصرف عند 12 ألفا و200 ليرة عند الشراء و12 ألفا و250 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

استقر سعر صرف الليرة السورية في البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، وفق المستويات التي أقرها مصرف سوريا المركزي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في التعاملات الصباحية في دمشق وإدلب وحلب إلى 13 ألفا و842 ليرة عند الشراء من 13 ألفا و865 ليرة و13 ألفا و905 ليرات عند البيع من 14 ألفا و5 ليرات.

في الحسكة زاد سعر صرف الليرة السورية إلى 14 ألفا و109 ليرات من 14 ألفا و173 ليرة وإلى 14 ألفا و172 ليرة عند البيع من 14 ألفا و236 ليرة مسجلة أمس.

إطار تنظيمي جديد

قال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية في بيان اليوم الخميس إنه في ضوء التطورات الإيجابية في موضوع رفع العقوبات الدولية بما فيها عودة الاتصال عبر نظام سويفت، يعد المصرف إطارا تنظيميا ورقابيا جديدا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية، بهدف:

إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.

تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.

تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.

وحسب البيان، سيقود مصرف سوريا المركزي جهود القطاع المصرفي نحو الانفتاح والاندماج الدولي، من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.