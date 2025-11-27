الذهب يستقر وسط عمليات جني للأرباح

استقر الذهب اليوم الخميس وسط عمليات جني للأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، بينما يقيّم المستثمرون احتمال خفض سعر الفائدة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وسجّلت أوقية الذهب 4160.43 دولارا في التعاملات الفورية متراجعة بصورة هامشية، وكذلك استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول عند 4161.80 دولارا للأوقية.

ونقلت رويترز عن برايان لان من غولد سيلفر سنترال أن "ما يتطلعون إليه هو جني الأرباح (بعد صعود أمس الأربعاء).. ليس من الواضح ما الذي سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد ذلك، لذا فإن الذهب يتماسك".

وذكر بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي ومنهم رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، أن الخفض في الشهر المقبل قد يكون له ما يبرره بسبب ضعف سوق العمل، مما يضغط على عوائد سندات الخزانة.

واستقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر أمس الأربعاء.

موقف متناقض

غير أن موقفهم يتناقض مع موقف مسؤولين آخرين دعوا إلى تعليق التيسير النقدي إلى أن يُظهر التضخم تحركا ملموسا نحو النسبة المستهدفة عند 2%.

ويقول كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بدلا من جيروم باول، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، ليؤيد بذلك موقف الرئيس دونالد ترامب.

وحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع السوق خفض الفائدة بنسبة 85% في ديسمبر/ كانون الأول.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الصعود عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن سوق العمل تجد صعوبة في توفير ما يكفي من الوظائف للباحثين عن عمل.

إعلان

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كان أداؤها على النحو التالي: