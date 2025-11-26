استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء
Published On 26/11/2025|
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)
استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازية في حين يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية
- استقر سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب عند 12 ألفا و75 ليرة للشراء و12 ألفا و125 ليرة للبيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.
- ظل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة عند 12 ألفا و275 ليرة للشراء و12 ألفا و325 ليرة للبيع.
سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية
يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات للبيع.
العودة إلى نظام سويفت
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي بعث الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في حديث مع الجزيرة نت إن العودة إلى نظام سويفت يؤدي إلى:
- المساهمة في تسريع المدفوعات الخارجية، لا سيما التحويلات التجارية ورسائل الدفع، وهو ما يخفف الاعتماد على قنوات بديلة غالبا ما تكون بطيئة أو مرتفعة الكلفة.
- دعم خفض تكاليف الواردات والصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي الداخلي.
- توفير إدارة أكثر فعالية للمصارف السورية للأرصدة الموجودة في الخارج، إلى جانب إمكانية أوسع لاستخدام أدوات التحوّط والسيولة وتعدد القنوات المالية الرسمية، مما يعدّ عاملا مساندا لاستقرار العملة الوطنية.
- رفع من مستوى الشفافية والثقة مع المراسلين الدوليين، ومنح المصرف المركزي قدرة أكبر على تتبع حركة النقد الأجنبي، وهو ما يساعد بشكل غير مباشر على تعزيز استقرار سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة