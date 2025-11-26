استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازية في حين يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

استقر سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب عند 12 ألفا و75 ليرة للشراء و12 ألفا و125 ليرة للبيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.

ظل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة عند 12 ألفا و275 ليرة للشراء و12 ألفا و325 ليرة للبيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات للبيع.

العودة إلى نظام سويفت

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي بعث الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في حديث مع الجزيرة نت إن العودة إلى نظام سويفت يؤدي إلى: