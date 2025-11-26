اقتصاد|نقود وعملات|سوريا

استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

عامل يحمل صناديق مليئة بالليرة السورية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)
Published On 26/11/2025
|
آخر تحديث: 14:50 (توقيت مكة)

حفظ

استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء في السوق الموازية في حين يواصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

  • استقر سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب عند 12 ألفا و75 ليرة للشراء و12 ألفا و125 ليرة للبيع، وهي المستويات المسجلة مساء أمس.
  • ظل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة عند 12 ألفا و275 ليرة للشراء و12 ألفا و325 ليرة للبيع.

سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية

يثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفا و110 ليرات للبيع.

DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 24: A man carries a bag of Syrian pounds after exchanging U.S dollars at the Central Bank Of Syria on December 24, 2024 in Damascus, Syria. On December 8, rebel forces in Syria retook the capital and several other cities from longtime ruler Bashar al-Assad, who fled the country for Moscow. The fall of the Assad regime marks a new chapter for Syria, which has been mired in a multi-party civil war since 2011, sparked by the Arab Spring uprisings. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
عامل يحمل كيسا مليئا بالليرة السورية في مصرف سوريا المركزي (غيتي)

العودة إلى نظام سويفت

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي بعث الخميس الماضي أول رسالة "سويفت" (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، في إطار رفع العقوبات عن سوريا.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في حديث مع الجزيرة نت إن العودة إلى نظام سويفت يؤدي إلى:

  • المساهمة في تسريع المدفوعات الخارجية، لا سيما التحويلات التجارية ورسائل الدفع، وهو ما يخفف الاعتماد على قنوات بديلة غالبا ما تكون بطيئة أو مرتفعة الكلفة.
  • دعم خفض تكاليف الواردات والصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي الداخلي.
  • توفير إدارة أكثر فعالية للمصارف السورية للأرصدة الموجودة في الخارج، إلى جانب إمكانية أوسع لاستخدام أدوات التحوّط والسيولة وتعدد القنوات المالية الرسمية، مما يعدّ عاملا مساندا لاستقرار العملة الوطنية.
  • رفع من مستوى الشفافية والثقة مع المراسلين الدوليين، ومنح المصرف المركزي قدرة أكبر على تتبع حركة النقد الأجنبي، وهو ما يساعد بشكل غير مباشر على تعزيز استقرار سعر الصرف.
المصدر: الجزيرة

إعلان