يواجه سوق الفضة العالمي خطرا جديدا بعد انخفاض المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عقد، مع شحن كميات ضخمة مؤخرا إلى لندن -أحد أهم المراكز العالمية لتجارة المعادن الثمينة- لتخفيف الضغط الناتج عن زيادة الطلب، والذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وفق بلومبيرغ.

وصلت المخزونات في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي الصينية للعقود الآجلة مؤخرا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015، بينما عادت أحجام تداول بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 9 سنوات، وفقًا لبيانات البورصة وشركات الوساطة.

وجاءت الانخفاضات بعد ارتفاع صادرات الصين من المعدن النفيس إلى أكثر من 660 طنا في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أعلى صادرات شهرية مسجلة.

عام مضطرب في سوق الفضة العالمي

نقلت بلومبيرغ عن المحلل في شركة "غينروي" للعقود الآجلة، زيغي وو، قوله: "ينبع هذا النقص من ارتفاع الصادرات إلى لندن"، مضيفا أن النقص قد يخف في غضون شهرين تقريبًا.

وشهدت الفضة عاما مضطربا، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 80% لتصل إلى سلسلة من الارتفاعات، وجاء هذا الارتفاع المفاجئ بالتزامن مع زيادة أسعار الذهب، في حين راهن المتداولون على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تفرض تعريفات جمركية على المعدن الأرخص.

وأدى ذلك إلى جذب الفضة إلى الولايات المتحدة، وتسبب في تضييق سوق لندن في الوقت الذي ازدهر فيه الطلب الهندي محدثا ضغطا تاريخيا على هذا المعدن المهم.

ويعني تراجع الحيازات الصينية حاليا أن البلاد قد لا تتمكن من توفير دعم على المدى القريب.

وقال إستراتيجي السلع في شركة تي دي للأوراق المالية، دانيال غالي: "إذا فُرضت تعريفات جمركية على الفضة، فسوف تُحجز الفضة التي شقت طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة.. إذا حدث ذلك بينما لا تزال أسواق شنغهاي تعاني من آثار آخر مرة دعمت فيها لندن، فسيكون التأثير كبيرًا".

ضغط قصير الأجل

ونتيجة تراجع مخزونات الصين تجاوزت أسعار الفضة على المدى القريب العقود الآجلة في شنغهاي، وهو نمط يُعرف باسم "التخلف" (backwardation) ويشير إلى ضغط قصير الأجل.

ونظرا لانخفاض المخزونات وما يُسمى بالعرض غير المرن -أو الثابت- فإن المخاوف لا تزال قائمة، وفقًا لوو من شركة غينروي فيوتشرز.

ومن ناحية الطلب، ارتفع استهلاك الصين من الفضة في مكونات الطاقة الكهروضوئية، وهو أحد الاستخدامات الرئيسية للمعدن.

وقال وو: "عادة ما يكون الربع الأخير موسم الذروة لتركيبات الطاقة الشمسية".

وتحول بعض تجار التجزئة في الصين إلى الفضة بعد أن أنهت القواعد الجديدة خصما طويل الأمد على ضريبة القيمة المضافة على بعض الذهب الذي يباع خارج البورصات.

ويتم تداول عقود الفضة الفورية فوق 52 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2%.