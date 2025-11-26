يوافق اليوم العالمي للزيتون 26 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهو يوم أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 احتفاء بشجرة الزيتون باعتبارها رمزا للسلم والحكمة، ولأهميتها الغذائية والاقتصادية والبيئية.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن هذه الشجرة تمثل جزءا جوهريا من النظم الزراعية في منطقة البحر المتوسط منذ آلاف السنين، وتُعد اليوم من أكثر المحاصيل انتشارا في العالم.

الحرب والزيتون في فلسطين ولبنان

وفي الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات مستوطنين تستخدم أساليب تشبه الحرب على مزارعي الزيتون وبساتينهم بما في ذلك اقتلاع جرافات أشجار زيتون، وهجمات على المزارعين وممتلكاتهم. أما غزة، فأدت الحرب فيها إلى "إنتاج شحيح" لفلاحي الزيتون، وغياب شديد عن الطقوس الموسمية للقطف بسبب الحرب.

وفي جنوب لبنان، وشريط الحدود مع إسرائيل، أحدثت الحرب أضرارا واسعة على بساتين الزيتون، وتقول تقارير إن "أكثر من 40 ألف شجرة زيتون على الأقل احترقت بالكامل" نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأصبح جزء كبير من بساتين الزيتون في المناطق الحدودية غير قابل للقطف بسبب القصف، أو لأن المزارعين نزحوا أو خافوا على حياتهم، مما أخّر أو ألغى موسم الحصاد في تلك المناطق.

العائد الاقتصادي لزراعة الزيتون

يوجد في العالم أكثر من 900 مليون شجرة زيتون تغطي نحو 11 مليون هكتار، وفق مجلس الزيتون العالمي.

زيت الزيتون وزيتون المائدة يمثلان جزءا كبيرا من التجارة الزراعية العالمية، مما يجعل القطاع ذا قيمة اقتصادية كبيرة عالميا (من حيث الإنتاج، التصدير، الاستهلاك).

يعتمد ملايين المزارعين في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتونس والمغرب وتركيا وسوريا على زراعة الزيتون كمورد رزق أساسي.

يسهم القطاع في دعم الأمن الغذائي وفرص العمل وخاصة في المجتمعات الريفية الجافة وشبه الجافة.

ثمة تنوع اقتصادي في الناتج من شجرة الزيتون بين الزيت والثمار نفسها ومشتقات أخرى.

أكبر الدول إنتاجا للزيتون في العالم

هذه قائمة أكبر دول العالم إنتاجا للزيتون لعام 2023 آخر الإحصاءات المتاحة عبر قواعد بيانات منظمة فاو:

إسبانيا: 5.1 ملايين طن. إيطاليا: 2.4 مليون طن. تركيا 1.5 مليون طن. البرتغال: 1.2 مليون طن. تونس: 1.1 مليون طن. المغرب: 1.04 مليون طن. مصر: 1.03 مليون طن. الجزائر: 904 آلاف طن. سوريا: 697 ألف طن. السعودية: 391 ألف طن.

أماكن تركز زراعة الزيتون في العالم

98% من مساحة الزيتون العالمية وشجرة الزيتون تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، أي أن الدول المتوسطية تحتضن الغالبية العظمى من زراعة الزيتون.

من أبرز الدول المنتجة: إسبانيا، إيطاليا، اليونان، بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا والشرق المتوسط مثل تونس والمغرب وتركيا.

رغم أن الأصل متوسطي، فإن أشجار الزيتون موجودة اليوم في عدد من الدول عبر القارات، مما يعكس انتشار زراعته عالميا.

أكبر منتجي الزيتون في العالم العربي

وهذه قائمة أكبر منتجي الزيتون في العالم العربي لعام 2023 وفق آخر الإحصاءات المتاحة عبر منظمة فاو:

تونس: 1.07 مليون طن. المغرب: 1.04 مليون طن. مصر: 1.03 مليون طن. الجزائر: 904 آلاف طن. سوريا: 697 ألف طن. السعودية: 391 ألف طن. الأردن 169 ألف طن. ليبيا: 147 ألف طن. لبنان: 136 ألف طن. العراق 29 ألف طن.



أبعاد بيئية لزراعة الزيتون

تشكل بساتين الزيتون غطاء طبيعيا واسعا: أكثر من 11 مليون هكتار، وتسهم في امتصاص الكربون وتثبيته في التربة والكتلة الحيوية.

يجعل هذا شجرة الزيتون ركيزة في الجهود المناخية، فهي تساعد في مكافحة التصحر وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز التنوع البيولوجي في المناطق الجافة وشبه الجافة.

استنادا إلى منظور شامل يستخدم الزيتون في التغذية البشرية والإنتاج الزراعي المستدام وإنتاج الأعلاف والآثار البيئية الإيجابية.

الدول الأكثر تصديرا للزيتون في العالم من حيث العائدات

وحسب أداة الحلول المتكاملة (ويتس WITS) فإن قائمة أكبر مصدري الزيتون في العالم من حيث العائد لعام 2024 جاءت كالتالي: