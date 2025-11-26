الشركات اليابانية تثبت حضورها في روسيا

كشفت بيانات جديدة صادرة عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية أن الشركات اليابانية العاملة في روسيا تتجه بشكل واضح نحو تثبيت حضورها خلال العامين المقبلين، إذ أبدت 76% من هذه الشركات نيتها الحفاظ على نشاطها في السوق الروسية، بزيادة بلغت 17.4 نقطة مئوية مقارنة بنتائج العام السابق، بحسب ما نقلته عنها وكالة تاس الروسية.

وتشير "تاس" إلى أن نسبة الشركات التي تخطط لمغادرة السوق أو نقل عملياتها إلى الخارج تراجعت إلى 6% فقط، مقارنة بـ 13.8% في العام الماضي، بينما انخفضت نسبة الشركات التي تدرس تقليص نشاطها من 37.9% إلى 18%.

ووفق دراسة المنظمة لعام 2025 التي أجريت في سبتمبر/أيلول:

%12 من الشركات (مقابل 24.1% العام الماضي) تخطط لتوسيع أعمالها.

أبدت 76% رغبتها في الحفاظ على الوضع القائم (مقابل 58.6% العام الماضي)

أبلغت 6% من الشركات -ارتفاعًا من 3.4%- عن خطط لنمو إضافي.

وبحسب ما نقلته "تاس" عن نتائج الاستطلاع، فإن الدراسة "لا تُظهر أي إشارات لتحسّن الوضع"، بينما تتصاعد "المخاوف بشأن توسّع الشركات الصينية في السوق الروسية"، وهو عامل تضغط عليه الشركات اليابانية باعتباره متغيرا إستراتيجيا سيؤثر على محيط المنافسة.